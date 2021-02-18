Вышел первый трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун

Актриса ждет первого ребенка от своего мужа

Опубликован долгожданный трейлер фильма «Круэлла» — приквела комедии «101 далматинец», в котором расскажут о становлении Круэллы Де Виль, мечтающей сделать шубу из шкур собак. Героиня Эммы Стоун занимает 39-е место среди злодеев в рейтинге Американского института кино. В ролике подтвердили дату релиза фильма — 28 мая 2021 года.

Сама Эмма Стоун, вероятно, встретит премьеру фильма со своим участием в новом статусе: актриса ждет первого ребенка от своего мужа, сценариста Дэйва Маккэри, с которым тайно обвенчалась в прошлом году.

Ранее «Скотч» сообщал, что умер актер — звезда фильма «Ирония судьбы» Андрей Мягков.

Артисту было 82 года. Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются.