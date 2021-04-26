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    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией

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    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией

    Переводом карикатур занимается посвященное журналу сообщество в Facebook

    Американский журнал The New Yorker выходит в печать с 1925 года. Еженедельно в издании публикуются новостные заметки, репортажи, эссе, отзывы критиков и сатирические иллюстрации. Последние хлестко высмеивают текущие события, бытовые проблемы и даже жизни братьев наших меньших.

    В этом материале собрали самые забавные работы иллюстраторов журнала, которые пропитаны сарказмом и иронией.

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    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией
    Подборка иллюстраций из журнала New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: шутки кот курьез
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