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    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора

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    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора

    Уверены, эти 12 скриншотов заставят вас улыбнуться

    Принято считать, что большинство родителей скучные и серьезные, однако это совершенно не так. Порой мамы и папы могут быть подкованнее своих детей в вопросах приколов и мемов. Чтобы это доказать, мы собрали забавные переписки родителей и их отпрысков.

    Уверены, эти 12 скриншотов заставят вас если не хохотать, то как минимум улыбнуться.

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    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора
    Подборка смешных переписок с родителями, у которых все отлично с чувством юмора

    «Все гениальное просто», «Родители тоже скучают по юности», «Папа и богомол», «Важная деталь», «Мама всегда поддержит», «Когда мама подозревает, что будет на собрании», «Папа врать не будет», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки родители курьез
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