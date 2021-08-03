  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение

    «Когда тебя разрисовали на вечеринке, а тебе понравилось»

    Обычными татуировками (даже на лице) уже давно никого не удивишь, однако «нательные рисунки» из нашего материала способны ввести в ступор даже современных рэперов. Ведь они выглядят так, словно люди сделали их на спор у мастера, который был не в очень адекватном состоянии.

    К сожалению, предыстории их создания нам не узнать, но мы можем просто посмеяться над этими 13 татуировками и еще раз вспомнить о гениальном правиле на новый лад «семь раз подумай, один раз набей».

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение
    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение

    «Когда тебя разрисовали на вечеринке, а тебе понравилось», «Интересно, эта тату сойдет за маску в метро?», «Этот парень любит хорошие мультики и ужасных тату-мастеров», «А тут вопросы и к задумке, и к исполнению», «Выглядит очень пугающе», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

    Читайте также: Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение