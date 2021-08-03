Подборка ужасных тату, которые ставят адекватность этих людей под сомнение

«Когда тебя разрисовали на вечеринке, а тебе понравилось»

Обычными татуировками (даже на лице) уже давно никого не удивишь, однако «нательные рисунки» из нашего материала способны ввести в ступор даже современных рэперов. Ведь они выглядят так, словно люди сделали их на спор у мастера, который был не в очень адекватном состоянии.

К сожалению, предыстории их создания нам не узнать, но мы можем просто посмеяться над этими 13 татуировками и еще раз вспомнить о гениальном правиле на новый лад «семь раз подумай, один раз набей».

«Когда тебя разрисовали на вечеринке, а тебе понравилось», «Интересно, эта тату сойдет за маску в метро?», «Этот парень любит хорошие мультики и ужасных тату-мастеров», «А тут вопросы и к задумке, и к исполнению», «Выглядит очень пугающе», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.