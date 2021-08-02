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    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото

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    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото

    Подборка знакомых до боли ситуаций

    Мы любим лето за то, что в это время года тепло и солнечно, можно носить легкую одежду, купаться и загорать. Но стоит помнить, что за словом «солнечно» скрывается не только радость бытия, но и опасность получить ожог. Да уж, наше светило шутить не любит, и об этом мы собрали для вас целую подборку примеров.

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    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото
    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото

    «Меньше часа на солнце с SPF 50 и 70 на всем теле», «Мой друг не стал просить помощи в нанесении солнцезащитного крема, вот и результат», «Ноги моей кузины после дня на солнце в рваных джинсах», «Пошла плавать и не нанесла водостойкий солнцезащитный крем», «Линии моего загара похожи на неаполитанское мороженое», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда солнце доказало, что оно беспощадно и шутки с ним плохи. Курьезные фото