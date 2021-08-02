  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора

    Жилье женщины-кошки и депрессивный ослик

    Джеймс Лекарпентье — художник, который больше известен в Сети под ником goodbearcomics. Мужчина с самого детства увлекался комиксами, только со временем невинные зарисовки сменились более рискованными иллюстрациями, которые пропитаны сарказмом и черным юмором.

    Собрали для вас лучшие работы Джеймса, которые порадуют вас неожиданной концовкой.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора
    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

    Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

    «Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

    Читайте также: Британский диетолог назвала правильную порцию пиццы и сладостей
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора