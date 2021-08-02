Подборка курьезных комиксов с неожиданной концовкой для любителей черного юмора

Жилье женщины-кошки и депрессивный ослик

Джеймс Лекарпентье — художник, который больше известен в Сети под ником goodbearcomics. Мужчина с самого детства увлекался комиксами, только со временем невинные зарисовки сменились более рискованными иллюстрациями, которые пропитаны сарказмом и черным юмором.

Собрали для вас лучшие работы Джеймса, которые порадуют вас неожиданной концовкой.

Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

«Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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