Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)



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Пользователи Твиттера показывают различные камни, которые выглядят ну точь-в-точь как еда

Помните детскую загадку «висит груша, нельзя скушать»? Сейчас мы покажем вам целую подборку таких «груш». Пользователи Твиттера показывают различные камни, которые выглядят ну точь-в-точь как еда! Всё началось с кристалла, похожего на аппетитный кусочек жареной курицы, а дальше пошло-поехало!

Автор снимка — пользовательница Твиттера ameliarude, но популярным фото стало после публикации в аккаунте другого пользователя, сравнившего камень с едой. Этот твит стал вирусным, набрав более 282 тысяч лайков и более 52,5 тыс. репостов. На пост ответило больше 2,5 тысяч человек, и некоторые тут же решили поделиться другими кристаллами, минералами и камнями, от которых просто слюнки текут!

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