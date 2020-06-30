  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)

    • Розсилка
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)

    Пользователи Твиттера показывают различные камни, которые выглядят ну точь-в-точь как еда

    Помните детскую загадку «висит груша, нельзя скушать»? Сейчас мы покажем вам целую подборку таких «груш». Пользователи Твиттера показывают различные камни, которые выглядят ну точь-в-точь как еда! Всё началось с кристалла, похожего на аппетитный кусочек жареной курицы, а дальше пошло-поехало!

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)
    Пользователи сети показывают камни, которые безумно похожи на еду (фото)

    Автор снимка — пользовательница Твиттера ameliarude, но популярным фото стало после публикации в аккаунте другого пользователя, сравнившего камень с едой. Этот твит стал вирусным, набрав более 282 тысяч лайков и более 52,5 тыс. репостов. На пост ответило больше 2,5 тысяч человек, и некоторые тут же решили поделиться другими кристаллами, минералами и камнями, от которых просто слюнки текут!

     Читайте также: Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары

     

    фотография еда курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ