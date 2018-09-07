Пользователи сети представили, как выглядели бы птицы с человеческими руками: забавные коллажи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Человеческая фантазия не имеет границ

Любая, даже самая безумная и невозможная фантазия легко найдётся в интернете, и с этим утверждением не поспоришь.

И если вы когда-либо задумывались над тем, как выглядели бы птицы с человеческими руками, то у пользователей сайта Reddit есть для вас готовый ответ.

Пернатым они очень идут — иногда даже больше, чем некоторым людям. Убедитесь сами!

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Джерело: twizz.ru