Модели-нимфы в нижнем белье и звездные гости: как прошел показ Intimissimi в Вероне

Почетной гостьей вечера стала звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер - новый амбассадор бренда. Компанию ей составила блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи, для которой появление на шоу Intimissimi стало первым светским событием после свадьбы с рэпером Fedez.

На подиуме модели предстали в образах нимф и сирен, облаченных в нижнее белье, пижамы, кимоно, бюстье и боди с вышивкой, напоминающей тату. Основой образов стали бралетты, шелковые и кружевные трусики с украшениями из кристаллов и прозрачного тюля, среди декора - детали из бархата, кружева, макраме, блесток и шелка.