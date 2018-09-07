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    Шоу-биз

    Модели-нимфы в нижнем белье и звездные гости: как прошел показ Intimissimi в Вероне

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    Модели-нимфы в нижнем белье и звездные гости: как прошел показ Intimissimi в Вероне

    На протяжении четырех лет на площадке Arena di Verona проходило ледовое шоу Intimissimi on Ice

    В этом году Intimissimi пригласил гостей не на ледовую арену, а в зачарованный лес. Главными звездами подиума стали муза бренда Ирина Шейк, Анна Вялицына, Изабели Фонтана и Женя Катава, места в зрительном зале заняли Наталья Чистякова-Ионова, Наталья Давыдова, Наталья Бардо, Ксения Сухинова, Наталья Османн, Самира Мустафаева и другие.

    Джерело: Hello!

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