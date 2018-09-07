GQ Men Of The Year Awards: самые горячие образы с красной дорожки



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Кейт Бекинсейл

В Лондоне в галерее «Тейт Модерн» состоялась церемония вручения премии Men Of The Year Awards 2018, которую организовывает уже 21 год подряд журнал GQ

Традиционно британский глянец чествовал лучших деятелей культуры, моды, политики, шоу-бизнеса и спорта.

Звезд, приехавших в Лондон ради престижной премии было, конечно же, много. На красной дорожке гала-вечера красовались несколько десятков знаменитых гостей. Многие звезды выбрали для церемонии провокационные образы, чтобы максимально выделиться среди других.

Особый ажиотаж на красной дорожке создала Кейт Бекинсейл, а точнее её затейливое красное платье. 45-летняя актриса продефилировала перед фотографами в наряде, которое продемонстрировало все, чем можно гордиться: стройные ноги, декольте, спину, загар... Все мужчины были у ее ног.

В лондонскую галерею «Тейт Модерн» забежала и Роузи Хантингтон-Уайтли в соблазнительном черном платье авторства Versace.

Также в центре внимания оказались и Крисси Тейген с Джоном Леджендом. Звезды, которые воспитывают двоих детей, не скрывали чувств на публике: они целовались, обнимались и держались за руки.

На красной дорожке также появились Рита Ора, Крис Хемсворт, Донателла Версаче, Кайли Миноуг, Роуз Макгоуэн и не только.

Джерело: 24tv.ua