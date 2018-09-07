Провокационные портреты курящих детей шокировали сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф из Бельгии решила привлечь внимание к огромной проблеме, которая касается практически каждой семьи

Ежедневно общество видит курильщиков повсюду от транспортных остановок до кадров из фильмов, где актёры с прищуром глаз брутально выпуская витиеватые струйки дыма, ещё больше обращают на себя внимание.

Своими работами она хотела показать то, что курение – всего лишь позёрство, и что ни к чему хорошему оно не приводит. Как бы красиво это не выглядело со стороны, на деле всё происходящее вредит здоровью, влечет за собой не самые приятные последствия. Поэтому подобное стоит пресекать на корню ещё в раннем возрасте, дабы избежать проблем в будущем.

Джерело: Культурология