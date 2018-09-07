Провокационные портреты курящих детей шокировали сеть
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Розсилка
Фотограф из Бельгии решила привлечь внимание к огромной проблеме, которая касается практически каждой семьи
Ежедневно общество видит курильщиков повсюду от транспортных остановок до кадров из фильмов, где актёры с прищуром глаз брутально выпуская витиеватые струйки дыма, ещё больше обращают на себя внимание.
Кто-то одобряет подобное, а кто-то, негодуя, качает головой, поговаривая о том, что всё это как минимум вредит здоровью. Собственно говоря, придерживаясь второго мнения, бельгийка Фрике Янссенс (Frieke Janssens) решила привлечь всеобщее внимание к существенной проблеме серией своих работ, в которой главные герои – очаровательные детишки с сигаретой - нисколько не уступают взрослым в своём профессионализме курильщиков.
Своими работами она хотела показать то, что курение – всего лишь позёрство, и что ни к чему хорошему оно не приводит. Как бы красиво это не выглядело со стороны, на деле всё происходящее вредит здоровью, влечет за собой не самые приятные последствия. Поэтому подобное стоит пресекать на корню ещё в раннем возрасте, дабы избежать проблем в будущем.
Джерело: Культурология