Пышнотелая блогерша рассмешила сеть пародией на снимок обнаженной модели

Публикация рассмешила фанатов блогерши

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок нидерландской супермодели Лары Стоун (Lara Stone). Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Стоун запечатлена с обнаженной грудью, которую прикрывают два бокала вина, расположенные на подносе. Барбер, в свою очередь, также снялась топлес, но вместо сосудов со спиртным женщина выбрала для фото бутылку апельсинового сока и канистру молока. «Как все началось. Как все идет сейчас», — подписала она коллаж, набравший 496 тысяч лайков.

instagram.com/celestebarber/

Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Вы заставили меня выплюнуть чай на мой ноутбук!», «Кому вообще нужно вино», «Обожаю!», «Теперь это моя любимая фотография!», «Это сделало мой день!» — высказывались поклонники.

Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.