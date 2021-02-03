Пышнотелая блогерша рассмешила сеть пародией на снимок обнаженной модели
Публикация рассмешила фанатов блогерши
Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок нидерландской супермодели Лары Стоун (Lara Stone). Публикация появилась на ее странице в Instagram.
На оригинальном кадре Стоун запечатлена с обнаженной грудью, которую прикрывают два бокала вина, расположенные на подносе. Барбер, в свою очередь, также снялась топлес, но вместо сосудов со спиртным женщина выбрала для фото бутылку апельсинового сока и канистру молока. «Как все началось. Как все идет сейчас», — подписала она коллаж, набравший 496 тысяч лайков.
Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Вы заставили меня выплюнуть чай на мой ноутбук!», «Кому вообще нужно вино», «Обожаю!», «Теперь это моя любимая фотография!», «Это сделало мой день!» — высказывались поклонники.
Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.
На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.