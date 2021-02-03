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    Курьез

    Пышнотелая блогерша рассмешила сеть пародией на снимок обнаженной модели

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    Австралийская блогерша Селеста&nbsp;Барбер - Пышнотелая блогерша рассмешила сеть пародией на снимок обнаженной модели
    Австралийская блогерша Селеста Барбер
    instagram.com/celestebarber/

    Публикация рассмешила фанатов блогерши

    Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок нидерландской супермодели Лары Стоун (Lara Stone). Публикация появилась на ее странице в Instagram.

    На оригинальном кадре Стоун запечатлена с обнаженной грудью, которую прикрывают два бокала вина, расположенные на подносе. Барбер, в свою очередь, также снялась топлес, но вместо сосудов со спиртным женщина выбрала для фото бутылку апельсинового сока и канистру молока. «Как все началось. Как все идет сейчас», — подписала она коллаж, набравший 496 тысяч лайков.

    instagram.com/celestebarber/
    instagram.com/celestebarber/

    Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Вы заставили меня выплюнуть чай на мой ноутбук!», «Кому вообще нужно вино», «Обожаю!», «Теперь это моя любимая фотография!», «Это сделало мой день!» — высказывались поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

    На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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