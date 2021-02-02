Телезвезда снялась обнаженной, чтобы показать, как давняя болезнь изменила ее тело (фото)

Девушка продемонстрировала, что на самом деле скрывается за красивыми снимками

27-летняя звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Оливия Боуэн показала в Инстаграме честные кадры, напомнив пользователям, что к гламурным фото в соцсетях надо относиться с долей здорового скептицизма. Девушка рассказала, что с 17 лет борется с псориазом, который сейчас стал еще агрессивнее.

По словам Оливии, болезнь обостряется, когда у нее ослабевает здоровье или происходит стрессовая ситуация. Девушка пожаловалась, что сейчас розовыми шелушащимися бляшками покрыто 50 процентов ее кожи и недуг продолжает быстро распространяться. На кадрах блогерша предстала топлес, демонстрируя, как пострадали ее грудь и спина.

Оливия призналась, что справляться с заболеванием ей помогает солярий. А также выразила надежду на то, что ее пример поможет другим принять себя и не стесняться собственного тела.

«Псориаз — это нормально. Все нормально. Я с вами. Видит Бог, это раздражает, но все в порядке!», - заявила Оливия Боуэн.

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.