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    Жизнь

    Телезвезда снялась обнаженной, чтобы показать, как давняя болезнь изменила ее тело (фото)

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    27-летняя звезда британского реалити-шоу &laquo;Остров любви&raquo; Оливия Боуэн - Телезвезда снялась обнаженной, чтобы показать, как давняя болезнь изменила ее тело (фото)
    27-летняя звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Оливия Боуэн
    instagram.com/oliviadbowen/

    Девушка продемонстрировала, что на самом деле скрывается за красивыми снимками

    27-летняя звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Оливия Боуэн показала в Инстаграме честные кадры, напомнив пользователям, что к гламурным фото в соцсетях надо относиться с долей здорового скептицизма. Девушка рассказала, что с 17 лет борется с псориазом, который сейчас стал еще агрессивнее.

    По словам Оливии, болезнь обостряется, когда у нее ослабевает здоровье или происходит стрессовая ситуация. Девушка пожаловалась, что сейчас розовыми шелушащимися бляшками покрыто 50 процентов ее кожи и недуг продолжает быстро распространяться. На кадрах блогерша предстала топлес, демонстрируя, как пострадали ее грудь и спина.

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    Телезвезда снялась обнаженной, чтобы показать, как давняя болезнь изменила ее тело (фото)
    Телезвезда снялась обнаженной, чтобы показать, как давняя болезнь изменила ее тело (фото)
    Телезвезда снялась обнаженной, чтобы показать, как давняя болезнь изменила ее тело (фото)

    Оливия призналась, что справляться с заболеванием ей помогает солярий. А также выразила надежду на то, что ее пример поможет другим принять себя и не стесняться собственного тела.

    «Псориаз — это нормально. Все нормально. Я с вами. Видит Бог, это раздражает, но все в порядке!», - заявила Оливия Боуэн.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

    На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

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    Теги: самые сексуальные здоровье шоу-бизнес болезнь
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