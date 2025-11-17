Головна Скотч Курйоз
Рекордна серія концертів Пивоварова у столиці закінчилася курйозом (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На концерті артиста невідомий загубив щелепу
фото: Artem Pivovarov/Facebook

Пивоваров провів сім поспіль сольних концертів у Палаці спорту

Під час рекордної серії концертів заслуженого артиста України Артема Пивоварова в Києві не обійшлося без курйозів. У Facebook артист поділився фотографією несподіваної «знахідки», яку було виявлено після виступу, передає «Главком».

«Хтось: «Що такого особливого в концертах Пивоварова?». Я: «Хто вчора загубив щелепу?». І сміх, і гріх», – йдеться у дописі.

Рекордна серія концертів Пивоварова у столиці закінчилася курйозом (фото) фото 1

Нагадаємо, Пивоваров провів сім поспіль сольних концертів у легендарному Палаці спорту в Києві. Він став першим в Україні, хто оголосив аж сім масштабних шоу на цій арені поспіль.

Зокрема, Артем Пивоваров оголосив про реліз наступного (п'ятого) альбому своїх пісень у наступному році. Перші композиції з нього були представлені на великому концерті у столичному Палаці спорту.

До слова, заслужений артист України Артем Пивоваров на концерті спростував чутки про те, що він під фонограму грає на барабанах.

Теги: Артем Пивоваров концерт

