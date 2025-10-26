Головна Скотч Шоу-біз
Артем Пивоваров «нокаутував» гурт «Океан Ельзи». Рекорд рокерів вже історія

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Артем Пивоваров оновив власний рекорд, який в жовтні 2024 року побили «Океан Ельзи»
фото: колаж glavcom.ua

Музичний виконавець анонсував шостий концерт в столиці

Співак Артем Пивоваров офіційно оголосив про додатковий концерт на найбільшому концертному майданчику Києва – «Палаці спорту». Замість запланованих п'яти концертів він відіграє шість шоу. Таким чином торішній рекорд гурту «Океан Ельзи» пав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Пивоварова.

Артем Пивоваров опублікував нове відео, в дописі якого додав нову дату концерту – 15 листопада. То ж починаючи з 7 листопада «Палац спорту» на понад тиждень (а враховуючи монтаж/демонтаж сцени, обладнання тощо, то ще на довший термін) буде під командою 34-річного артиста.

Артем Пивоваров офіційно оголосив шостий концерт в столичному «Палаці спорту»
Артем Пивоваров офіційно оголосив шостий концерт в столичному «Палаці спорту»
скриншот: Instagram/pivovarovmusic

На фасаді «Палац спорту» вже змінюють дати на величезному рекламному банері. Знімки з'явились в мережі. «До речі, інсайд: на всіх шести концертах будуть різні гості (на щастя, дуетів у Артема вистачає) та дещо різний сет-лист (список композицій на концерті – «Главком»)», – написав у своєму пабліку музичний оглядач роман Бутурлакін.

На фасаді столичного «Палацу спорту» додають нову дату шоу Артема Пивоварова
На фасаді столичного «Палацу спорту» додають нову дату шоу Артема Пивоварова
фото: Telegram/roman_buturlakin

Умовні змагання за кількістю концертів в «Палаці спорту» (локація може прийняти до 10 тисяч глядачів) між Пивоваровим та «Океан Ельзи» на чолі зі Святославом Вакарчуком розпочалися минулого року. В жовтні 2024-го рокери відзначали 30-річчя і відіграли п'ять концертів.. На всі шоу квитки були розпродані. Подібні результати саме на цьому майданчику не показував жоден з артистів.

До цього, у квітні минулого року в Пивоварова вже були три концерти в «Палаці спорту», що стало на той момент рекордом. Протримався він менш ніж пів року. Але тепер, судячи з шести анонсованих концертів, Артем оновив його. Щоправда, чи вийде розпродати квитки на всі шоу, стане відомо вже перед першими концертами. На них, до речі, вже не має вільних місць.

Один з концертів гурту «Океан Ельзи» в столичному «Палаці спорту», жовтень 2024
Один з концертів гурту «Океан Ельзи» в столичному «Палаці спорту», жовтень 2024
фото: Facebook/okeanelzyofficial

Раніше «Главком» писав, що на виступ Артема Пивоварова у США завітала поліція.

