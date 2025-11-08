Сім Палаців спорту. Музичний рекорд, який твориться зараз у Києві

Пивоваров робить неможливе: хіти на слова Шевченка, Стуса і Сосюри співають тисячі голосів

Артем Пивоваров – музична історія України, що твориться саме зараз!

Сьогодні Палац спорту вибухнув енергією: цей артист зробив неможливе! Він поставив планку, яку в Україні ще ніхто не брав...

Сім Палаців спорту!

Саме стільки масштабних шоу проведе Пивоваров у столиці. Це національний рекорд! Ніхто раніше не збирав стільки арен поспіль. Продажі на сьомий день відкрито сьогодні.

Півтори сотні людей на сцені, живий оркестр, хор, неймовірне світло, відео, вогонь, польоти над трибунами і над фанзоною, зйомки кліпу просто під час концерту... Пісні на слова Шевченка, Сосюри, Стуса, Рибчинського співають тисячі голосів...

Люди, які потрапили на сьогоднішній концерт купляли квитки 9 місяців тому, бо вони вірили в Україну!

«Не переставайте вірити!» – звертається до переповненого Палац спорту артист.

Хлопець з прикордонного Вовчанська, зруйнованого ворогом, закликає всіх вірити, думати про Україну і трансформувати свої думи у дії, підтримувати ЗСУ, як це робить він сам.

І тут же нагадує публіці, яка шаленіє: справжні зірки сьогодні не на сценах – наші зірки зараз під Покровськом, на Харківщині і на Запоріжжі.

Патріотизм, драйв, єдність і любов...

Від себе додам, я трохи бував на концертах світових зірок, але на такому вперше.