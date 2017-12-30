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    У Києві біля посольства РФ пройшов флешмоб на підтримку політв’язнів

    Учасники акції висловили сподівання, що саме через ЗМІ ті люди, які зараз незаконно перебувають в РФ, їх почують
    У неділю, 31 грудня, в Києві біля посольства Російської Федерації пройшов флешмоб на підтримку українських політв'язнів. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».  «Учасники акції прочитали імена тих, хто незаконно перебуває в Росії, зокрема, 20 політв'язнів і 30 людей, які знаходяться в РФ під слідством - і привітали
    • Вчора, 22:54
    • Розсилка
    Флешмоб у Києві
    Фото: Уніан
    Флешмоб у Києві

    Учасники акції висловили сподівання, що саме через ЗМІ ті люди, які зараз незаконно перебувають в РФ, їх почують

    У неділю, 31 грудня, в Києві біля посольства Російської Федерації пройшов флешмоб на підтримку українських політв'язнів.

    Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

     «Учасники акції прочитали імена тих, хто незаконно перебуває в Росії, зокрема, 20 політв'язнів і 30 людей, які знаходяться в РФ під слідством - і привітали їх з Новим роком», - зазначила кореспондент.

    Учасники акції висловили сподівання, що саме через ЗМІ ті люди, які зараз незаконно перебувають в РФ, їх почують.

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    Звернення також направили до української влади з проханням прискорити процес повернення політв'язнів і заручників, які знаходяться на Донбасі.

    До слова, на ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі.

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    Росія політв’язні посольство Україна
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