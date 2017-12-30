У Києві біля посольства РФ пройшов флешмоб на підтримку політв’язнів

Учасники акції висловили сподівання, що саме через ЗМІ ті люди, які зараз незаконно перебувають в РФ, їх почують

У неділю, 31 грудня, в Києві біля посольства Російської Федерації пройшов флешмоб на підтримку українських політв'язнів. Про це повідомляє телеканал «112 Україна». «Учасники акції прочитали імена тих, хто незаконно перебуває в Росії, зокрема, 20 політв'язнів і 30 людей, які знаходяться в РФ під слідством - і привітали



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Фото: Уніан Флешмоб у Києві

Учасники акції висловили сподівання, що саме через ЗМІ ті люди, які зараз незаконно перебувають в РФ, їх почують

У неділю, 31 грудня, в Києві біля посольства Російської Федерації пройшов флешмоб на підтримку українських політв'язнів.

Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«Учасники акції прочитали імена тих, хто незаконно перебуває в Росії, зокрема, 20 політв'язнів і 30 людей, які знаходяться в РФ під слідством - і привітали їх з Новим роком», - зазначила кореспондент.

Учасники акції висловили сподівання, що саме через ЗМІ ті люди, які зараз незаконно перебувають в РФ, їх почують.

Звернення також направили до української влади з проханням прискорити процес повернення політв'язнів і заручників, які знаходяться на Донбасі.

До слова, на ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі.