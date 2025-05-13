Саудівська Аравія знайшла оригінальний спосіб, як задобрити Трампа (відео)

Трамп відвідав Саудівську Аравію в межах турне Близьким Сходом

Саудівська Аравія встановила мобільний McDonald’s поблизу Королівського палацу напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Ер-Ріяда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Саудівські чиновники організували повністю функціональний мобільний McDonald’s, який супроводжуватиме Трампа під час його перебування в країні.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках турне Близьким Сходом. Це його перша велика закордонна дипломатична поїздка.

Приїзд Трампа вже став дуже успішним, оскільки між США та Саудівською Аравією було укладено пакет угод на суму $600 млрд. Раніше Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду. Деталі угоди наразі не розголошуються, проте відомо, що вона охоплює широкий спектр економічних питань, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин між США та Саудівською Аравією.

Завтра, 14 травня, Трамп вирушить до Катару, а 15 травня – в ОАЕ.

До слова, колишній шеф-кухар Білого дому Андре Раш повідомив про кулінарні уподобання президента США Дональда Трампа, розкривши, що той любить нездорову їжу. Андре Раш каже, що Трамп раніше не любив різноманітності в своїх стравах і рідко робив перекуси між прийомами їжі.

Президент США давно відмовився від звичайної води і щодня п'є солодку газовану воду, приміром колу: «Його дієта відома: гамбургери та фаст-фуд, запиваючи дієтичною колою». Але Раш наполягає, що Трамп намагається бути здоровим і заохочує кухарів Білого дому Трампа підштовхувати його далі до здорового раціону