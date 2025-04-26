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Меланія Трамп провела свій ювілей на похороні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дональд та Меланія Трамп на церемонії прощання з Папою
фото з відкритих джерел

Дружина президента США з’явилася у Ватикані на площі Святого Петра одягнена у все чорне

 

Першій леді США Меланії Трамп 26 квітня виповнилося 55 років. Її ювілей припав на траурний захід – похорон Папи Римського Франциска. Про це повідомляє «Главком». Для Меланії, як католички зі Словенії, ця подія є особливо важливою. Вона є другою в історії першою леді Америки, яка сповідує католицизм. Першою була Жаклін Кеннеді – дружина Джона Кеннеді.

Меланія, відповідно до траурної традиції та дрескоду, з’явилася у Ватикані на площі Святого Петра одягнена у все чорне. Перша леді одягла пальто-жакет із ґудзиками, мереживні рукавички та мереживну мантилью.

Меланія Трамп провела свій ювілей на похороні фото 1

Також образ Меланія доповнила туфлями на високих підборах, лаконічним макіяжем та особливою прикрасою – хрестиком на шиї, оздобленим діамантами.

Меланія Кнавс народилася в словенській Севниці в Югославії. Її батько працював шофером і був членом комуністичної партії, мати була швачкою. Вступивши на  факультет архитектурита дизайну Люблянського університету,  вона провчилася там менше року.  Але не через академічну неспроможність, навпаки, її життєвий шлях демонструє розумові здібності та наполегливість, – Меланія поїхала до Мілану, де з 16-річного віку будувала блискучу  кар'єру моделі.

Переїхавши в Нью-Йорк в 1996 році, Меланія швидко вивчила английську на додачу до кількох мов, які вже добре знала – італійська, французька, німецька. Це дуже допомагало їй будувати кар'єру. Не меншу роль, поряд з ефектною зовнішністю, відіграло її вміння використати шанс. Так, їй випадково вдалося познайомитися із Дональдом Трампом в одному з нічних клубів на Мангеттені. Трамп був з подружкою (донькою норвезького мільярдера), але попросив номер телефону у Меланії.

У 2005 році пара побралася. Це весілля стало однією з головних подій світського життя США.

Раніше «Главком» розповідав, що подружжя Білого дому святкує порцелянове весілля. Меланія Кнавс і Дональд Трамп одружилися 22 січня 2005 року. 

Після перемоги Дональда Трампа на виборах та інавгурації, яка відбулася 20 січня, Меланія Трамп вдруге стала першою леді США.

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Теги: Дональд Трамп Меланія Трамп перша леді похорон ювілей

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