Турне Близьким Сходом. Трамп прибув до Саудівської Аравії

Медіа: В Ер-Ріяді Трамп може запропонувати Саудівській Аравії пакет озброєнь на суму понад $100 млрд

Під час турне Трамп відвідає також Катар й Об'єднані Арабські Емірати

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках турне Близьким сходом. Це його перша велика закордонна дипломатична поїздка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News та CNN.

Під час турне Трамп відвідає також Катар й Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

«Після прибуття до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді президента США зустрів спадкоємний принц Мохаммед бін Салман», – Sky News.

Як писали медіа, в Ер-Ріяді Трамп може запропонувати Саудівській Аравії пакет озброєнь на суму понад $100 млрд. У турне Трамп вирушив у супроводі американських бізнес-лідерів, у тому ж числі й з генеральним директором Tesla Ілоном Маском.

Вже 14 травня він вирушить до Катару, а 15 травня – в ОАЕ.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп вперше в історії США заборонив журналістам незалежних новинних агентств перебувати на борту президентського літака Air Force One під час його візиту на Близький Схід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Асоціація кореспондентів Білого дому офіційно висловила протест проти рішення адміністрації президента Дональда Трампа заборонити журналістам незалежних інформаційних агентств, таких як Associated Press, Reuters та Bloomberg, подорожувати на борту літака Air Force One під час його візиту на Близький Схід.

До слова, Катар має намір подарувати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа.

За даними джерел американського видання, адміністрація президента Трампа вже готується прийняти престижний літак від королівської родини Катару. Цей крок може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави.