Трамп у McDonald’s попрацював кухарем (відео)

Трамп покепкував зі своєї опонентки Камали Гарріс

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп завітав до одного з закладів McDonald’s у Пенсільванії в межах своєї передвиборчої кампанії. Там він приготував картоплю фрі й роздав її відвідувачам. Про це пише CNN.

Під час недільної прогулянки колишній президент зайшов в один із закладів швидкого харчування в Пенсільванії, де він змінив піджак на фартух, щоб попрацювати кухарем. Пізніше він роздавав відвідувачам їжу через прохідне вікно в ресторані, наголошуючи, що приготував її сам і що все залежить від нього.

Трамп завітав до одного з закладів McDonald’s у Пенсільванії в межах своєї передвиборчої кампанії. Там він приготував картоплю фрі й роздав її відвідувачам. pic.twitter.com/gp0wDfNWoL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024

Куховарячи, Трамп також згадав про свою конкурентку на майбутніх виборах Камалу Гарріс, яка, за її розповідями, у молодості підпрацьовувала в McDonald’s. Республіканець заявив, що Гарріс збрехала про цей факт.

«Я шукаю роботу. І я завжди хотів працювати в McDonald’s, але ніколи не працював. Я балотуюся проти людини, яка сказала, що працювала, але це виявилося абсолютно фальшивою історією», – заявив Трамп.

У відповідь на це представник кампанії Гарріс спростував слова Трампа та розповів CNN, що чинна віцепрезидентка працювала в McDonald's у Каліфорнії влітку 1983 року, коли вона ще була студенткою Університету Говарда у Вашингтоні. За словами чиновника, вона працювала на касі та обслуговувала машини для приготування картоплі фрі й морозива.

Раніше Трамп заявив, що хоче спробувати попрацювати у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. За його словами, він збирається включити півгодинну зміну в ресторані до свого графіку на деякий час.

Нагадаємо, що у п’ятницю кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

Також стало відомо, що цього тижня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше приєднається до колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами під час передвиборчих заходів.

До слова, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Нагадаємо, 10 вересня кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, які організував телеканал ABC News.