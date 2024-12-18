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Трамп та любов до нездорової їжі. Колишній шеф-кухаря Білого дому розкрив правду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп та любов до нездорової їжі. Колишній шеф-кухаря Білого дому розкрив правду
Трамп любить нездорову їжу
фото із відкритих джерел

Politico: Трамп є любителем бургерів та газованих напоїв, але кухарі готують для нього і здорову їжу

Колишній шеф-кухар Білого дому Андре Раш повідомив про кулінарні уподобання обраного президента США Дональда Трампа, розкривши, що той любить нездорову їжу. Про це колишній шеф-кухар розповів в інтерв'ю Politico для West Wing Playbook.

Андре Раш каже, що обраний президент рініше не любив різноманітності в своїх стравах і рідко робив перекуси між прийомами їжі.

За словами співрозмовника видання, обраний американський лідер давно відмовився від звичайної води і щодня п'є солодку газовану воду, приміром колу: «Його дієта відома: гамбургери та фаст-фуд, запиваючи дієтичною колою».

Але Раш наполягає, що Трамп намагається бути здоровим і заохочує кухарів Білого дому Трампа підштовхувати його далі до здорового раціону, йдеться у статті.

Сам же Трамп зазначає, що поки не помітив жодних негативних ефектів від напою, проте Раш упевнений, що йому час переходити на здоровіше харчування. «Йому 78... Я намагався б включити якомога більше здорових продуктів харчування. Він п’є газовані напої цілодобово...», – каже кухар.

Також колишній шеф-кухар Білого дому поділився хитрощами, які він використав, щоб урізноманітнити раціон Трампа. Наприклад, Раш подавав йому воду з апельсином, лимоном і лаймом, щоб вона не здавалася такою вже несмачною.

Крім того, колишній шеф-кухар запропонував робити котлету для його бургерів з індички, а замість свинячого бекону вибирати яловичий.

Раш зазначив, що Трамп уже зараз намагається харчуватися краще.

«Він намагається харчуватися здорово, але люди не бачать цього. Вони бачать лише те, що показують у соціальних мережах. Хоча, наприклад, Білл Клінтон їв стільки ж гамбургерів, скільки Дональд Трамп», – каже кухар. 

До слова Раш не спростував, що у Білому домі Трамп мав кнопку, щоб змусити когось принести йому дієтичну колу. «Так, це правда», – лаконічно підтврдив чутки кухар. 

Раніше стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів. 

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Теги: Дональд Трамп їжа Білл Клінтон президент харчування дієта

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