«Я керую країною і світом, мені дуже весело». Трамп оцінив свою другу каденцію

Американський лідер: «Першого разу мені треба було виконувати два завдання – керувати країною і виживати»

Президент США у захваті від того, як минають його перші 100 днів на посаді

Дональд Трамп вважає, що він керує не Сполученими Штатами, а й усім світом. Про це повідомляє «Главком» на заяву американського лідера в інтерв’ю Atlantic.

«Першого разу мені треба було виконувати два завдання – керувати країною і виживати; у мене були всі ці негідники. А вдруге я керую країною і світом. Мені дуже весело, враховуючи те, що я роблю. Ви знаєте, те, що я роблю, – це дуже серйозна справа», – каже він.

Як зазначають журналісти, Трамп у захваті від того, як минають його перші 100 днів президентства.

При цьому деякі соратники політика вказують, що він «розважається більше, ніж під час свого першого терміну».

«Першого терміну, першими тижнями, це було просто: «Підірвімо це місце». А цього разу він підриває його з блиском в очах», – розповів лобіст і соратник президента США Браян Баллард.

Нагадаємо, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа в американському суспільстві впав до 41% – це рекордно низький показник, порівнюючи з усіма попередніми президентами США за останні 70 років. Рейтинг Трампа зараз також гірший за показники після 100 днів його першого президентського терміну.

Як повідомлялося, команда Трампа розробляє план на наступні 100 днів. Адміністрація США планує зосередитися на торговельних угодах та мирних переговорах.

До слова, одну з перших торгових угод Сполучені Штати можуть підписати з Індією.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю журналу The Atlantic, що глава Росії Володимир Путін «буде в порядку» на потенційних мирних переговорах між Росією та Україною.

Тим часом Путін оголосив так зване перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Однак, за словами речниці Білого дому, президент США чітко дав зрозуміти, що прагне повного припинення вогню, а не тимчасового.