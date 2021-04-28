«Шедевры строительной мысли», вызывающие смех и недоумение. Подборка курьезных фото

Смешные подписи и веселые фото сделали владельца этих фотографий популярным

Тревор Лахи – австралиец с хорошим чувством юмора, занимающийся ремонтом. Около двух лет назад он решил создать профиль в Instagram, посвященный ужасным строительным решениям, которые ему присылали его клиенты и друзья.

Парень решил вести профиль так, словно эти «шедевры строительной мысли» его рук дело. Забавные подписи и смешные фото сделали мужчину популярным — на него подписались уже почти 70 тысяч человек.