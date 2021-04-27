Вы все еще не верите, что коты — это жидкость? Просто посмотрите на эти неоспоримые доказательства

У котов почти нет ключиц, небольшой таз, а некоторые ребра не прикреплены к грудине

Говорят, что есть животные более гибкие, чем кошки. Например, росомахи или медоеды. Но кто же их возьмет домой и приручит? Так что, любуемся гимнастической гибкостью котиков. Кстати, секрет гибкости кошек кроется не только в постоянных тренировках, но и анатомии.

Так, у них почти нет ключиц, небольшой таз, а некоторые ребра не прикреплены к грудине. Еще один секрет – в образе жизни котов в диких условиях. Они ведь охотятся на мелких животных, а значит, ловкость и гибкость просто необходима. Вот несколько восхитительных примеров кошачьей гибкости.

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«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

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