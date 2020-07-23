Смешной комикс о том, как выглядит супружеский секс (фото)



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«Секс без фантазии и выдумки. Удивлять? Зачем», - комментируют фото пользователи сети

О сексе в браке всегда ходят мифы и легенды: все знают, что он есть, но никто его не видел. Да ладно, на самом деле, все это - лишь шутки. Ну или хотя бы доля шутки. В общем, мы нашли жизненный и смешной комикс, иллюстрирующий супружеские отношения. Мы посмеялись!

«Кажется, нам некуда спешить. Ведь сегодня суббота!», «А вот кошка бдит ежечасно. Вдруг хозяева не пригласят ее на вечеринку?», «Секс - наше законное право! Ну и что, что мы еле двигаемся после сытного ужина?», «Давай сделаем это по-быстрому и спать? Отменяем прелюдию!», Кажется, мы не делали этого... Ого! Уже почти две недели!», «Секс без фантазии и выдумки. Удивлять? Зачем», - комментируют фото пользователи сети.

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