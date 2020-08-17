Чак Норрис записал видеообращение к Лукашенко, в котором назвал его «Саша 0 процентов»



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Известный актер и герой культовых мемов Чак Норрис

Актеру заказали ролик через сервис Cameo, где люди платят знаменитостям деньги за персонализированные обращения

Известный актер и герой культовых мемов Чак Норрис обратился к действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Всем привет! Чак Норрис здесь. Я бы хотел сказать пару слов Саше по кличке «Саша 0 процентов» и «Мистер Таракан». Ты знаешь, когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук», — говорит он.

Актер в своем знаменитом амплуа техасского рейнджера и борца за правосудие заявил, что намерен заявиться в одну из резиденций Лукашенко, чтобы «заставить его плакать», если он не прекратит «делать то, что делает сейчас». Затем в ролике идет видеонарезка со сценами из кино и соцсетей, где Норрис «наказывает» всех, кто ведет себя глупо.

Видео записано через сервис Cameo, в котором у знаменитостей можно заказать персонализированное видеообращение за деньги. Ранее через этот сервис Норрис записывал видео к Владимиру Соловьеву, в котором называл его «каратэ-пацаном» и звал на бой.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».