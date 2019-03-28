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    Курьез

    Спасу Украину: Баба Доцька перед выборами сняла пародию на «Слугу народа»

    • Розсилка
    Баба Доцька - Спасу Украину: Баба Доцька перед выборами сняла пародию на «Слугу народа»
    Баба Доцька
    facebook.com/baba.docka

    Жительница Коломыи опубликовала ролик в соцсети

    Жительница Коломыи Баба Доцька сняла пародию на песню из сериала «Слугу народа». 

    «Когда страна в опасности, а политики зашли в тупик - спасти ситуацию может только Баба Доцька. Клип вне политики и не является агитацией за кандидатов», - так описала свое новое творение гуцулка.

    Клип был опубликован в соцсети и в Youtube.

    Ранее артистка спародировала скандальное выступление Maruv.

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