Спасу Украину: Баба Доцька перед выборами сняла пародию на «Слугу народа»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Баба Доцька facebook.com/baba.docka

Жительница Коломыи опубликовала ролик в соцсети

Жительница Коломыи Баба Доцька сняла пародию на песню из сериала «Слугу народа».

«Когда страна в опасности, а политики зашли в тупик - спасти ситуацию может только Баба Доцька. Клип вне политики и не является агитацией за кандидатов», - так описала свое новое творение гуцулка.

Клип был опубликован в соцсети и в Youtube.

Ранее артистка спародировала скандальное выступление Maruv.