Спасу Украину: Баба Доцька перед выборами сняла пародию на «Слугу народа»
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Розсилка
Баба Доцька
facebook.com/baba.docka
Жительница Коломыи опубликовала ролик в соцсети
Жительница Коломыи Баба Доцька сняла пародию на песню из сериала «Слугу народа».
«Когда страна в опасности, а политики зашли в тупик - спасти ситуацию может только Баба Доцька. Клип вне политики и не является агитацией за кандидатов», - так описала свое новое творение гуцулка.
Клип был опубликован в соцсети и в Youtube.
Ранее артистка спародировала скандальное выступление Maruv.