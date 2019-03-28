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    Жизнь

    Селена Гомес избегает Джастина Бибера после нервного срыва

    • Розсилка
    Селена Гомес - Селена Гомес избегает Джастина Бибера после нервного срыва
    Селена Гомес
    hochu.ua

    Несколько дней назад Джастин Бибер гневно обрушился в соцсетях на хейтеров, заявляющих, будто бы певец женился на Хейли Болудин только ради того, чтобы вернуть свою экс-возлюбленную Селену Гомес

    Музыкант имел неосторожность написать, что «любил Селену и любит её до сих пор», взволновав тем самым и поклонников, и таблоиды. Пока все обсуждали заявление Бибера, портал Radar Online выяснил, что сама Гомес всеми силами старается избегать как Джастина, так и его супругу.

    «Я любил и люблю Селену, для неё всегда будет место в моём сердце, но я по уши влюблён в свою жену», — написал Бибер в Instagram. Это заявление разожгло ещё более активное обсуждение личной жизни музыканта, и не все обратили внимание на молчание его бывшей возлюбленной. С тех пор, как Селена Гомес покинула реабилитационную клинику после нервного срыва, она не упоминала свои предыдущие отношения. Издание Radar Online узнало, почему. «Селена закрыла эту главу своей жизни, и теперь она чувствует себя хорошо, потому что его нет рядом», — сообщил порталу источник из близкого окружения певицы.

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    Селена Гомес избегает Джастина Бибера после нервного срыва
    Селена Гомес избегает Джастина Бибера после нервного срыва
    Селена Гомес избегает Джастина Бибера после нервного срыва
    Селена Гомес избегает Джастина Бибера после нервного срыва

    «Она не хочет иметь ничего общего ни с одним из них. Она всеми силами избегает Джастина и Хейли, во всяком случае, её родные и друзья в этом убеждены», — добавил инсайдер.

    Сейчас Селена Гомес вернулась к работе над рекламными и музыкальными проектами и посвящает всё своё время творчеству. Недавно она выпустила первый музыкальный клип в этом году — на песню I Can’t Get Enough. Что касается Джастина Бибера и его психологических проблем, подруга Гомес дала жёсткий ответ: «Селена должна заботиться о себе, а не о нём. У него теперь есть Хейли. Это она поклялась быть рядом с ним в болезни и здравии».

    Джерело: popcornnews

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