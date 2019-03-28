Селена Гомес избегает Джастина Бибера после нервного срыва



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Селена Гомес hochu.ua

Несколько дней назад Джастин Бибер гневно обрушился в соцсетях на хейтеров, заявляющих, будто бы певец женился на Хейли Болудин только ради того, чтобы вернуть свою экс-возлюбленную Селену Гомес

Музыкант имел неосторожность написать, что «любил Селену и любит её до сих пор», взволновав тем самым и поклонников, и таблоиды. Пока все обсуждали заявление Бибера, портал Radar Online выяснил, что сама Гомес всеми силами старается избегать как Джастина, так и его супругу.

«Я любил и люблю Селену, для неё всегда будет место в моём сердце, но я по уши влюблён в свою жену», — написал Бибер в Instagram. Это заявление разожгло ещё более активное обсуждение личной жизни музыканта, и не все обратили внимание на молчание его бывшей возлюбленной. С тех пор, как Селена Гомес покинула реабилитационную клинику после нервного срыва, она не упоминала свои предыдущие отношения. Издание Radar Online узнало, почему. «Селена закрыла эту главу своей жизни, и теперь она чувствует себя хорошо, потому что его нет рядом», — сообщил порталу источник из близкого окружения певицы.

«Она не хочет иметь ничего общего ни с одним из них. Она всеми силами избегает Джастина и Хейли, во всяком случае, её родные и друзья в этом убеждены», — добавил инсайдер.

Сейчас Селена Гомес вернулась к работе над рекламными и музыкальными проектами и посвящает всё своё время творчеству. Недавно она выпустила первый музыкальный клип в этом году — на песню I Can’t Get Enough. Что касается Джастина Бибера и его психологических проблем, подруга Гомес дала жёсткий ответ: «Селена должна заботиться о себе, а не о нём. У него теперь есть Хейли. Это она поклялась быть рядом с ним в болезни и здравии».

Джерело: popcornnews