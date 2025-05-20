Захист інфраструктури від атак Росії: Британія використає нову підводну зброю

Прототип безпілотного 19-тонного судна під назвою Excalibur був спущений на воду минулого тижня

Британія готується до війни з Росією, розробляючи підводні човни нового типу





Королівські ВМС Великої Британії спустять на воду цілий флот підводних човнів-дронів для захисту найважливіших підводних кабелів від атак російського «тіньового флоту». Міністри назвали цей крок переходом у «передвоєнний стан». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Daily Mail.

Зразок 19-тонного човна під назвою Excalibur минулого тижня представили на військово-морській базі у Девонпорті. Загалом буде побудовано цілу ескадру таких субмарин. Ці підводні човни призначені для захисту критичної підводної інфраструктури та відіграватимуть найважливішу роль у нових оборонних планах уряду Британії, повідомило міністерство оборони.

Прокладені дном океану оптоволоконні кабелі забезпечують зв'язок та підключення до інтернету в усьому світі. Є інші кабелі, призначені для електропередачі. Тепер Excalibur протягом двох років проходитиме випробування. Британські ВМС прагнуть зміцнити свої бойові можливості в «підводному бойовому просторі» у зв'язку з вилазками російського «тіньового флоту», що почастішали.

Найближчим часом уряд країни повинен оголосити результати Стратегічного оборонного огляду, головну увагу в якому буде приділено посиленню внутрішньої безпеки, захисту національного надбання і зміцненню бойового потенціалу.

Очікується, що у Стратегічному оборонному огляді буде приділено особливу увагу заходам захисту підводних кабелів від диверсій, зокрема планам створення «ополчення», яке охоронятиме місця виходу таких кабелів на берег.

Атаки, вчинені раніше проти ключової підводної інфраструктури, викликали стурбованість щодо безпеки. У 2022 році серія підводних вибухів вивела з ладу три з чотирьох гілок газопроводу «Північний потік». Минулого року страхи посилилися, коли російський шпигунський корабель увійшов до вод Ірландського моря в тому районі, де прокладено найважливіші трубопроводи. Крім того, було пошкоджено кабелі в Балтійському морі.

Через ці інциденти 10 країн на чолі з Британією вирішили відслідковувати переміщення підозрілих російських кораблів і суден у Ла-Манші, Північному та Балтійському морях.

Безпілотний човен Excalibur працює від акумуляторів. Він побудований плімутською компанією MSubs в рамках контракту на 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Дальність ходу субмарини 1000 морських миль, довжина 12 метрів, а максимальна ширина – два метри. Таким чином, це найбільший безекіпажний підводний човен у складі європейських ВМС. Але вона цілком міститься у звичайному 40-футовому морському контейнері, що полегшує її перевезення.

Акумулятори встановлені в батареї по бортах човна. Субмарина має два герметичні відсіки для обчислювального обладнання і приладів керування. Наприклад, можна додати додатковий простір для встановлення акумуляторів, що дозволить збільшити час автономного плавання.

Нагадаємо, вранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель «Латвійського державного центру радіо й телемовлення» (LVRTC). У компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд.

До слова, Європейські партнери України пригрозили новими санкціями проти Росії, які можуть включати повне блокування газопроводу «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню.