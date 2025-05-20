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Захист інфраструктури від атак Росії: Британія використає нову підводну зброю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Захист інфраструктури від атак Росії: Британія використає нову підводну зброю
Прототип безпілотного 19-тонного судна під назвою Excalibur був спущений на воду минулого тижня
фото: dailymail.co.uk

Британія готується до війни з Росією, розробляючи підводні човни нового типу

Королівські ВМС Великої Британії спустять на воду цілий флот підводних човнів-дронів для захисту найважливіших підводних кабелів від атак російського «тіньового флоту». Міністри назвали цей крок переходом у «передвоєнний стан». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Daily Mail.

Зразок 19-тонного човна під назвою Excalibur минулого тижня представили на військово-морській базі у Девонпорті. Загалом буде побудовано цілу ескадру таких субмарин. Ці підводні човни призначені для захисту критичної підводної інфраструктури та відіграватимуть найважливішу роль у нових оборонних планах уряду Британії, повідомило міністерство оборони.

Прокладені дном океану оптоволоконні кабелі забезпечують зв'язок та підключення до інтернету в усьому світі. Є інші кабелі, призначені для електропередачі. Тепер Excalibur протягом двох років проходитиме випробування. Британські ВМС прагнуть зміцнити свої бойові можливості в «підводному бойовому просторі» у зв'язку з вилазками російського «тіньового флоту», що почастішали.

Найближчим часом уряд країни повинен оголосити результати Стратегічного оборонного огляду, головну увагу в якому буде приділено посиленню внутрішньої безпеки, захисту національного надбання і зміцненню бойового потенціалу. 

Очікується, що у Стратегічному оборонному огляді буде приділено особливу увагу заходам захисту підводних кабелів від диверсій, зокрема планам створення «ополчення», яке охоронятиме місця виходу таких кабелів на берег. 

Захист інфраструктури від атак Росії: Британія використає нову підводну зброю фото 1

Атаки, вчинені раніше проти ключової підводної інфраструктури, викликали стурбованість щодо безпеки. У 2022 році серія підводних вибухів вивела з ладу три з чотирьох гілок газопроводу «Північний потік». Минулого року страхи посилилися, коли російський шпигунський корабель увійшов до вод Ірландського моря в тому районі, де прокладено найважливіші трубопроводи. Крім того, було пошкоджено кабелі в Балтійському морі.

Через ці інциденти 10 країн на чолі з Британією вирішили відслідковувати переміщення підозрілих російських кораблів і суден у Ла-Манші, Північному та Балтійському морях.

Безпілотний човен Excalibur працює від акумуляторів. Він побудований плімутською компанією MSubs в рамках контракту на 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Дальність ходу субмарини 1000 морських миль, довжина 12 метрів, а максимальна ширина – два метри. Таким чином, це найбільший безекіпажний підводний човен у складі європейських ВМС. Але вона цілком міститься у звичайному 40-футовому морському контейнері, що полегшує її перевезення.

Акумулятори встановлені в батареї по бортах човна. Субмарина має два герметичні відсіки для обчислювального обладнання і приладів керування. Наприклад, можна додати додатковий простір для встановлення акумуляторів, що дозволить збільшити час автономного плавання.

Нагадаємо, вранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель «Латвійського державного центру радіо й телемовлення» (LVRTC). У компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд.

До слова, Європейські партнери України пригрозили новими санкціями проти Росії, які можуть включати повне блокування газопроводу «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню.

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Теги: субмарина корабель Велика Британія перевезення Північний потік

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