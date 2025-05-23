Весь політ стоячи на ногах: ініціатива бюджетних авіаліній обурила пасажирів
Бюджетні авіакомпанії можуть запустити місця лише пасажирів, які стоятимуть, вже наступного року
Європейські бюджетні авіакомпанії чи так звані лоукостери вже з 2026 року можуть розпочати перевозити пасажирів стоячи. Як повідомляє «Главком», про це пише Daily Mail з посиланням на проєкт розроблених для цих потреб спеціальних крісел.
«Це спрямований на економію крок, який, напевно, викличе розбіжності серед відпочивальників, проте повідомляється, що кілька бюджетних авіакомпаній мають намір запровадити варіанти сидінь, в яких можна лише стояти», – пише видання.
М'які сидіння – чи велосипедного типу, чи типу сідла для верхової їзди – дозволять пасажирам нахилятися і не сідати повністю. На них також передбачено ремені безпеки.
Такі сидіння можуть представити громадськості у 2026 році – сам проєкт опублікований виробником Aviointeriors. Він оцінює підвищення місткості після впровадження новинки на 20%. Від офіційних коментарів у компанії при цьому відмовилися і ніхто з лоукостерів про подібні плани ще відкрито не заявив.
У соцмережах задум викликав переважно негативну реакцію. Користувачі зазначають, що незабаром, мабуть, пасажирів «почнуть прив'язувати до крила одразу з кисневою маскою».
Нагадаємо, компанія Airbus вивчає можливості оснащення своїх авіалайнерів двоярусними пасажирськими сидіннями, які вирішать проблему тісноти в салоні економ-класу. Декілька років тому концепт двоярусної розсадки пасажирів запропонував авіаційний стартап Chaise Longue, на ідеї якого зараз звернули увагу інженери Airbus.
До слова, пасажирів турецьких авіакомпаній штрафуватимуть, якщо вони вставатимуть до повної зупинки літака та відключення сигналу ременів безпеки. Заходи набули чинності, Turkish Airlines сповістила про це екіпажі.Сума штрафу за передчасне вставання з крісла чи куріння на борту становить близько 20 000 турецьких лір (приблизно $520).
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