В сети показали ранее неизвестные кадры с Елизаветой II

Для поклонников Елизаветы II приготовили грандиозный сюрприз

Британцам показали ролики и редкие кадры из домашних архивов о жизни королевы. Они охватывают время перед Рождеством 1953 года. В начале того года Елизавета была коронована и стала британской правительницей после смерти отца Георга VI. Затем 27-летняя королева вместе с мужем принцем Филиппом отправились в тяжелое семимесячное турне по странам Содружества.

На кадрах видно, как герцог Эдинбургский в черных плавках пытался удержаться на надувном матрасе в бассейне. Он каждый раз переворачивался, заливаясь громким смехом. Принц Филипп прокатил на матрасе 10-летнюю дочь генерал-губернатора Сару.

Молодая королева всегда помнила о своем статусе. Она не присоединилась к остальным в бассейне, а предпочла наблюдать за происходящим, расположившись в шезлонге неподалеку.

В фильме рассказывается о визите королевы в коммунистический Белград в 1972 году. Тогда югославский лидер Иосип Броз Тито лично попросил о встрече с ней, чтобы отметить свое 80-летие. Эти моменты запечатлел личный оператор Тито.

Елизавета II очаровала маршала. Они вместе катались на багги для гольфа и даже разделили апельсин. Королеву Редко можно увидеть, как королева ест, она не одобряет, когда эти моменты фиксируются на камеру. Но монархиня с удовольствием откусила кусочек фрукта и предложила другой кусочек хозяину. Визит был расценен как грандиозный успех.

В проморолике фильма также показали монархиню с семимесячным принцем Эндрю в Балморале в 1960 году. Это один из первых цветных снимков молодой королевской семьи, сообщает Daily Mail.

В фильме осветили 40-летнюю дружбу правительницы с новозеландским фермером Доном Фергюсоном. Они были совладельцами стада джерсейских коров. Мужчина регулярно созванивался с Елизаветой II и отчитывался перед ней об успехах хвостатых подопечных на сельскохозяйственных выставках.

Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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