Трамп втрапив у курйозну ситуацію із парасолею (відео)

Трамп був змушений боротися з парасолею на злітно-посадковій смузі

Президент США Дональд Трамп опинився у курйозній ситуації під час посадки на борт президентського літака Air Force One. Інцидент стався на злітно-посадковій смузі військової бази Ендрюс у штаті Меріленд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN-News18.

Озброївшись великою чорною парасолькою, Трамп вийшов із автомобіля та попрямував до трапа літака. Підійшовши до дверей Air Force One, президент США спробував увійти всередину, не закриваючи парасолю. Але дверний отвір виявився надто вузьким, щоб пропустити об’ємну конструкцію.

Після кількох незграбних спроб і помітного роздратування, політик вирішив передати парасолю одному з членів екіпажу.

Цей момент вже встиг стати вірусним у мережі. Багато користувачів соцмереж із гумором пригадали схожий випадок у 2018 році, коли Трамп, не зумівши скласти парасолю, просто залишив її на злітній смузі.

Раніше Трамп також втрапив у конфуз. Він забув про існування оборонного союзу Aukus.

До слова, президент США Дональд Трамп пройшов медичний огляд. Декілька слів про результати медогляду він сказав журналістам на борту президентського літака. Трамп пройшов когнітивний тест та похизувався, що відповів правильно на всі запитання.