Тарифна відповідь Трампу: Країни ЄС готують контрзаходи для США

В Європі готують відповідь на тарифи Трампа

Країни Європейського Союзу наступного тижня планують скоординовано відповісти на тарифи президента США Дональда Трампа. Ймовірно, буде схвалено перший набір цільових контрзаходів на суму до 28 мільярдів доларів США, що охоплюють імпорт «від зубної нитки до діамантів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, такий крок означатиме приєднання ЄС до Китаю та Канади у введенні відповідних тарифів проти Сполучених Штатів, що може стати ранньою ескалацією того, що переросте у глобальну торговельну війну та зробить товари дорожчими для мільярдів споживачів і спричинить рецесію в економіках по всьому світу.

27 країн Європейського Союзу стикаються із 25% тарифами на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, а також «взаємними» тарифами у розмірі 20%, які почнуть діяти з середи для майже всіх інших товарів.

Тарифи, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, охоплюють близько 70% європейського експорту до США – загалом на суму €532 мільярди ($585 мільярдів ) за минулий рік. Очікується, що додаткові мита будуть запроваджені на мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники та деревину.

Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, планує представити список американських продуктів, на які будуть накладені додаткові мита у відповідь на тарифи на сталь та алюміній. До списку увійдуть американське м'ясо, зернові, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.

Дискусії серед країн ЄС викликав бурбон. Єврокомісія пропонує запровадити 50% тариф на бурбон, що змусило Трампа погрожувати введенням 200% тарифу на алкогольні напої з ЄС у разі реалізації планів блоку. Експортери вина з Франції та Італії висловили занепокоєння з цього приводу.

ЄС, економіка якого значною мірою залежить від вільної торгівлі, прагне забезпечити широке схвалення будь-якої відповіді, щоб створити додатковий тиск на Трампа для участі у переговорах. У понеділок у Люксембурзі відбудеться перша політична зустріч на рівні ЄС, де міністри торгівлі 27 країн обговорять наслідки тарифів та кращі способи реагування.

Дипломати ЄС зазначили, що головною метою зустрічі є формулювання єдиної позиції щодо бажання домовитися з Вашингтоном про скасування тарифів, але також готовність відповісти контрзаходами у разі провалу переговорів.

Серед країн ЄС існує різноманітність думок щодо того, як реагувати. Франція вважає, що ЄС має працювати над пакетом заходів, що виходить далеко за межі тарифів, і президент Емманюель Макрон пропонує європейським компаніям призупинити інвестиції у США до «роз'яснення ситуації». Ірландія, майже третина експорту якої припадає на США, закликає до «виваженої та поміркованої» реакції, тоді як Італія, третій найбільший експортер ЄС до США, ставить під питання необхідність відповіді загалом.

Нагадаємо, Китай закликав закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій». Китай заявив, що «ринок висловив свою думку», відкинувши тарифи президента США Дональда Трампа, і закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій» після драматичної реакції світових ринків на торговельні мита.