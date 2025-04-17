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Вперше один зі штатів США подав на Трампа до суду: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Вперше один зі штатів США подав на Трампа до суду: причина
Politico: Відповідний крок Каліфорнії «миттєво розпалює війну» між штатом і Трампом, а також закріплює її місце на вершині опору
фото: reuters

Каліфорнія може втратити мільярди доларів через тарифи

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом подав до суду на президента США Дональда Трампа. Він вимагає заблокувати запроваджені мита на імпорт. Як передає «Главком», про це повідомляє Politico.

Як пишуть журналісти, Каліфорнія може втратити мільярди доларів через тарифи, а основні галузі промисловості штату – від Кремнієвої долини до сільського господарства – сильно залежать від світової торгівлі.

«Незаконні тарифи президента Трампа сіють хаос у каліфорнійських сім'ях, бізнесі та нашій економіці, підвищуючи ціни та загрожуючи робочим місцям. Ми захищаємо американські сім'ї, які не можуть дозволити хаосу продовжуватися», – сказав Ньюсом у своїй заяві.

Зазначається, що відповідний крок Каліфорнії «миттєво розпалює війну» між штатом і Трампом, а також закріплює її місце на вершині опору після того, як Ньюсом місяцями звертався до президента з проханням про федеральну допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха.

Як наголосив генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, «хаотичне та безсистемне запровадження тарифів президентом викликає не тільки глибоке занепокоєння, воно є незаконним».

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десай розкритикував Гевіна Ньюсома за спроби заблокувати федеральну торгівельну політику: «Адміністрація президента Трампа залишається відданою боротьбі з цією національною кризою, що знищує американську промисловість і залишає наших працівників позаду, використовуючи усі доступні інструменти – від тарифів до переговорів».

Нагадаємо, виробники вин у штаті Каліфорнія «готуються до війни» з адміністрацією президента США Дональда Трампа через посилення міграційної політики. Про це пише газета San Francisco Chronicle.

Видання пише, що зусилля Трампа щодо депортації мігрантів можуть поставити під удар виноробну промисловість Каліфорнії, а також продовольчу систему, готельний бізнес та інші сфери. Зокрема, у долині Напа, однієї із найбільших виноградарських зон штату, мігранти становлять 73% працівників сільськогосподарської галузі.

До слова, ініціатива Calexit, що має на меті дозволити Каліфорнії відокремитися від США, отримала дозвіл на законний збір підписів. Про це повідомляє New York Post.

Якщо вдасться зібрати підписи, запитання: «Чи має Каліфорнія вийти зі США і стати вільною та незалежною країною?» буде включене у бюлетень для голосування у 2028 році. Для цього у виборах повинні взяти участь не менше 50% зареєстрованих виборців, а до 22 липня «за» повинні проголосувати не менше 55% – або понад 500 тисяч осіб.

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Теги: США тарифи Дональд Трамп імпорт

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