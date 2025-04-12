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Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами
Трамп повідомив журналістам про результати медогляду
скриншот з відео

Повний звіт про його медичне обстеження буде опубліковано 13 квітня

Президент США Дональд Трамп пройшов медичний огляд. Декілька слів про результати медогляду він сказав журналістав на борту президентського літака, передає «Главком».

Трамп пройшов когнітивний тест та похизувався, що відповів правильно на всі запитанння.

«Я думаю, що я добре впорався. Я відчував, що у дуже хорошій формі – добре серце, душа в порядку. Я хотів трохи відрізнятися від Байдена. Я проходив когнітивний тест, по-моєму, чотири рази і в мене не було нічого неправильного. Це те, чого хоче американський народ», – заявив Трамп.

Американський лідер відзначив, що 46-президент США Джо Байден та колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс відмовились його проходити.

Трамп повідомив, що повний звіт про його медичне обстеження буде опубліковано в неділю, 13 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня він оголосив, що пройде щорічний медогляд. 

«Я ніколи не відчував себе краще, однак ці речі повинні бути зроблені», – зазначив Трамп.

До слова, Трамп, коментуючи свою тарифну політику, заявив, що це «війна зі світом», однак незабаром відмовився від висловлювань, заявивши, що все ж це «це зовсім не війна». 

За словами Трампа, світові лідери їдуть у США, аби провести переговори та зменшити митні тарифи. «Я дійсно вважаю, що війна зі світом – яка насправді не є війною, бо всі їдуть сюди. Японія вже летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Усі – жорсткі перемовники», – сказав він.

Згодом Трамп додав, що країни телефонують йому і «цілують в дупу», намагаючись укласти торгову угоду.

 

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Теги: Дональд Трамп здоров'я США

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