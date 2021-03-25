Курьезные фото собак, которые ненадолго вышли из строя

«Кто придумал гулять по понедельникам?»

Кошки и собаки — это те животные, которые способны своим обаянием поднять настроение даже в самый грустный и тяжёлый день. Именно поэтому в этот мартовский понедельник мы подготовили для вас подборку «сломавшихся» песелей, которые зарядят вас позитивом и положительной энергией если не на всю неделю, то до конца дня точно!

Уверены, что даже кошатников порадуют изображения этих хороших мальчиков, которые немного вышли из строя.

«Кто придумал гулять по понедельникам?», «Когда натворил дел и пытаешься избежать ответственности», «Мой пес постоянно корчит „рожицы“, когда хочет привлечь мое внимание», «Он так обрадовался угощению, что уже пять минут сидит в одной позе», «Мой пес спал у меня на груди под толстовкой, а потом его позвала мама», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.