Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин
Загальний тираж марок складе 600 тис. примірників
фото: ukrposhta.ua/«Укрпошта»

Зібрані кошти за продаж поштового випуску передадуть на допомогу притулкам для тварин

«Укрпошта» випустить новий поштовий випуск «Батальйон «Пухнасті». На марках зображено домашніх улюбленців та українських військових. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначила «Укрпошта», авторкою малюнків стала художниця Наталія Кохаль. На марках і поштових блоках зображено українських захисників, у руках яких коти та собаки.

«Наших захисників і захисниць знають по всьому світу як незламних воїнів. А ще – як тих, хто навіть у найскладніших умовах рятують і оберігають пухнастих малих.Усі песики, котики чи навіть олені з лелеками знають, у чиїх руках їм найтепліше. У руках, що тримають одну маленьку лапку й життя всього світу», – йдеться в повідомленні.

Загальний тираж марок складе 600 тис. примірників. Поштовий випуск стане доступними для придбання у відділеннях і філателістичних крамницях з 26 вересня. Натомість уже зараз марки можна передзамовити на сайті «Укрпошти».

Усі кошти від продажів поштового випуску буде передано на допомогу притулкам для тварин.

Нагадаємо, у день професійного свята мужніх та сміливих рятувальників, в Одесі відбулося погашення поштової марки «ДСНС Одещини».

Раніше компанія «Укрпошта» представила нову марку «Все буде UA!» до 33-ї річниці незалежності України.

До слова, «Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон випустила марку на її честь.

Як відомо, «Укрпошта» з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

Читайте також:

Теги: тварини Укрпошта благодійність військові притулок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тварина вільно бродить вулицею Нагірною
До центру Києва забрів лось (відео)
18 вересня, 09:56
Марки із зображенням рятувальників та вогнеборцві, які ліквідовують пожежі, наслідки ворожих атак та рятують людей, погасили в Одесі
В Одесі відбулося погашення марки, присвяченої рятувальникам (фото)
17 вересня, 15:42
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни?
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни? Боротьба за власність
16 вересня, 20:35
Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби
Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
7 вересня, 13:04
Карін Кнайсль отримала нову роботу в Росії
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, отримала нову посаду в Росії
4 вересня, 11:45
Кит був навчений слідувати за кораблями
Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський кит-шпигун
31 серпня, 20:53
У бобра діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень
У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери
31 серпня, 16:56
Громадяни України за кордоном зможуть оплатити доставку закордонного паспорта за допомогою електронної марки з QR-кодом
«Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти українцям по всьому світу
21 серпня, 18:49
За час великої війни Ахметов передав на підтримку України 10 млрд грн
За час великої війни Ахметов передав на підтримку України 10 млрд грн Новини компаній
21 серпня, 17:24

Бізнес

«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин
«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин
«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті
«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті
Raiffeisen Bank продав білоруський бізнес
Raiffeisen Bank продав білоруський бізнес
Імпорт електроенергії для промисловості. Гендиректор «Метінвесту» вказав на ключову проблему
Імпорт електроенергії для промисловості. Гендиректор «Метінвесту» вказав на ключову проблему
Сергій Шапран став одноосібним власником компанії «Будіндустрія-Сервіс ЛТД»
Сергій Шапран став одноосібним власником компанії «Будіндустрія-Сервіс ЛТД»
Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи
Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
38K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
21K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
9349
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Сьогодні, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua