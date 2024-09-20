«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин

Зібрані кошти за продаж поштового випуску передадуть на допомогу притулкам для тварин

«Укрпошта» випустить новий поштовий випуск «Батальйон «Пухнасті». На марках зображено домашніх улюбленців та українських військових. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначила «Укрпошта», авторкою малюнків стала художниця Наталія Кохаль. На марках і поштових блоках зображено українських захисників, у руках яких коти та собаки.

«Наших захисників і захисниць знають по всьому світу як незламних воїнів. А ще – як тих, хто навіть у найскладніших умовах рятують і оберігають пухнастих малих.Усі песики, котики чи навіть олені з лелеками знають, у чиїх руках їм найтепліше. У руках, що тримають одну маленьку лапку й життя всього світу», – йдеться в повідомленні.

Загальний тираж марок складе 600 тис. примірників. Поштовий випуск стане доступними для придбання у відділеннях і філателістичних крамницях з 26 вересня. Натомість уже зараз марки можна передзамовити на сайті «Укрпошти».

Усі кошти від продажів поштового випуску буде передано на допомогу притулкам для тварин.

Нагадаємо, у день професійного свята мужніх та сміливих рятувальників, в Одесі відбулося погашення поштової марки «ДСНС Одещини».

Раніше компанія «Укрпошта» представила нову марку «Все буде UA!» до 33-ї річниці незалежності України.

До слова, «Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон випустила марку на її честь.

Як відомо, «Укрпошта» з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.