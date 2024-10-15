«Без нього було б дуже важко». Український посол у Бразилії показав свого пухнастого помічника

Кіт Патрон, який мешкає у посольській резиденції Андрія Мельника у Бразилії

«Цей кіт поводиться, як людина. Реально відчуває, коли щось не так»

У посольській резиденції Андрія Мельника у столиці Бразилії проживає кіт Патрон. В інтервʼю «Главкому» посол розповів, що котик неабияк покращує атмосферу під час зустрічей у резиденції.

«Коли гості приходять, Патрон завжди їх першим зустрічає, приділяє увагу. Кіт цікавиться всім і одним своїм лише пухнастим виглядом одразу ж викликає позитивні емоції, налаштовує на зовсім іншу дружню розмову. Одним словом, він однозначно заслуговує на котячий дипломатичний ранг», – зауважив Мельник.

Як поділився дипломат, кіт Патрон – британський короткохутряний. Тож, на переконання посла, за своєю природою Патрон дуже аристократичний та дипломатичний.

«Як повноцінний член сім’ї він живе з нами в офіційній резиденції. Якщо я приходжу з роботи не в настрої через якісь невдачі, він психологічно допомагає. Цей кіт поводиться, як людина. Реально відчуває, коли щось не так», – наголосив Мельник. Він додав, що без Патрона йому «було б дуже важко».

Нагадаємо, коти – часті жителі як посольських, так і президентських резиденцій чи адміністративних будівель.

Наприклад, кіт Ларрі обіймає посаду головного мишолова в урядовій резиденції прем'єр-міністра Великої Британії з 2011 року. У нього є своя сторінка в X, де від його імені публікуються кумедні повідомлення. На початку жовтня 2024 року саме Ларрі потішив Володимира Зеленського, коли той був з візитом у Лондоні.

А колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 9 вересня перебував з візитом в Україні, зустрівся з «Котячим мером Львова». На знімку Борис Джонсон тримає кота Левчика, котрий є талісманом Ратуші.

Також, коли президент Володимир Зеленський давав інтерв'ю американському телеканалу Fox News неподалік від лінії фронту, до нього долучилися несподівані гості – два коти.