Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Без нього було б дуже важко». Український посол у Бразилії показав свого пухнастого помічника

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Без нього було б дуже важко». Український посол у Бразилії показав свого пухнастого помічника
Кіт Патрон, який мешкає у посольській резиденції Андрія Мельника у Бразилії
фото: X/Andrii Melnyk

«Цей кіт поводиться, як людина. Реально відчуває, коли щось не так»

У посольській резиденції Андрія Мельника у столиці Бразилії проживає кіт Патрон. В інтервʼю «Главкому» посол розповів, що котик неабияк покращує атмосферу під час зустрічей у резиденції.

«Коли гості приходять, Патрон завжди їх першим зустрічає, приділяє увагу. Кіт цікавиться всім і одним своїм лише пухнастим виглядом одразу ж викликає позитивні емоції, налаштовує на зовсім іншу дружню розмову. Одним словом, він однозначно заслуговує на котячий дипломатичний ранг», – зауважив Мельник.

Як поділився дипломат, кіт Патрон – британський короткохутряний. Тож, на переконання посла, за своєю природою Патрон дуже аристократичний та дипломатичний.

«Як повноцінний член сім’ї він живе з нами в офіційній резиденції. Якщо я приходжу з роботи не в настрої через якісь невдачі, він психологічно допомагає. Цей кіт поводиться, як людина. Реально відчуває, коли щось не так», – наголосив Мельник. Він додав, що без Патрона йому «було б дуже важко».

Нагадаємо, коти – часті жителі як посольських, так і президентських резиденцій чи адміністративних будівель. 

Наприклад, кіт Ларрі обіймає посаду головного мишолова в урядовій резиденції прем'єр-міністра Великої Британії з 2011 року. У нього є своя сторінка в X, де від його імені публікуються кумедні повідомлення. На початку жовтня 2024 року саме Ларрі потішив Володимира Зеленського, коли той був з візитом у Лондоні.

А колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 9 вересня перебував з візитом в Україні, зустрівся з «Котячим мером Львова». На знімку Борис Джонсон тримає кота Левчика, котрий є талісманом Ратуші.

Також, коли президент Володимир Зеленський давав інтерв'ю американському телеканалу Fox News неподалік від лінії фронту, до нього долучилися несподівані гості – два коти. 

Читайте також:

Теги: дипломатія тварини Андрій Мельник Бразилія посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство закордонних справ України
Нові звільнення/призначення послів. Що відбувається з українською дипломатією
18 вересня, 18:25
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін
Павло Клімкін: Європейці хочуть залишити наших, а ми хочемо їх повернути. Ми ввійдемо у клінч Інтерв'ю
4 жовтня, 06:00
Загальний тираж марок складе 600 тис. примірників
«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин
20 вересня, 19:12
З початку повномасштабного вторгнення РФ вже загинуло щонайменше 577 дітей
У Литві відкрили виставку, присвячену українським дітям, які загинули через агресію РФ
26 вересня, 18:51
За даними правоохоронців, чоловік продав 38 університетських корів на загальну суму 572 тис. грн.
Продав 38 університетських корів: суд виніс вирок для експрацівника львівського вишу
26 вересня, 23:00
Після Угорщини глава МЗС приїхав до Польщі
Очільник українського МЗС приїхав до Польщі
1 жовтня, 13:36
Суперником України у півфіналі на чемпіонаті світу-2024 з футзалу стала Бразилія – найтитулованіша збірна у світі
Збірна України втратила історичний шанс вийти у фінал чемпіонату світу з футзалу
2 жовтня, 20:25
Міністр Сибіга мав довгу та детальну розмову з президентом Анджеєм Дудою
Сибіга підбив підсумки візиту до Польщі
3 жовтня, 08:18
Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення Путіним щодо відвідування саміту G20 поки не ухвалене
Генпрокурор Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20
Вчора, 18:02

Соціум

«Без нього було б дуже важко». Український посол у Бразилії показав свого пухнастого помічника
«Без нього було б дуже важко». Український посол у Бразилії показав свого пухнастого помічника
Мемуари Бориса Джонсона стали бестселером у перший тиждень продажів
Мемуари Бориса Джонсона стали бестселером у перший тиждень продажів
У Китаї домашні тварини «ходять на роботу» у спеціальні кафе: деталі популярного тренду
У Китаї домашні тварини «ходять на роботу» у спеціальні кафе: деталі популярного тренду
Прага заборонила нічні «гулянки» в пабах, аби приваблювати новий тип туристів
Прага заборонила нічні «гулянки» в пабах, аби приваблювати новий тип туристів
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
Польща зачиняє двері для деяких іноземців: кого з українців можуть депортувати
Польща зачиняє двері для деяких іноземців: кого з українців можуть депортувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
51K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
42K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
22K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
16K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України

Новини

Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Сьогодні, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua