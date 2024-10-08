Замість служби поїхав на Сейшельські острови: в суд передали справу ексвійськкома Борисова

Колишній посадовець вирішив прикритися підробленою довідкою з лікарні

Правоохоронці передали до суду справу щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він вже під час повномасштабного вторгнення вирішив замість служби відпочити на Сейшельських Островах, повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, слідство з’ясувало, що 2 грудня 2022 року ексочільник Одеського обласного ТЦК не з’явився на службі та ухилявся від неї до 16 грудня. При цьому, аби виправдати себе, він надав підроблену виписку з медичної карти денного стаціонару. У ній йшлося, нібито військком у вказаний період перебував на лікуванні. Щоправда, у виписці, яку нібито затвердило керівництво лікарні, не було ні прізвища лікаря, ні його посади.

Вже 19 грудня, коли перебував на лікуванні у військовій частині, колишній очільник ТЦК обманув лікаря та отримав таким чином перевідний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

«При цьому встановлено, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія», – додали в Офісу генпрокурора.

Тепер Борисова обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:

використання свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ);

нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 ККУ);

ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 ККУ).

Борисову загрожує до десяти років позбавлення волі.

Зараз обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі «Української правди» відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Видання зазначає, що, згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Ще в березні 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина — комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.

Журналісти УП взяли витяги з іспанського реєстру на маєток та офісне приміщення. Ті, як зазначається, підтвердили, що власниками майна приблизно на 4,5 млн євро є родичі Борисова. Сам Борисов заявив, що не має інформації про придбання маєтків його родиною.

Президент Володимир Зеленський дав доручення тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному «негайно звільнити» з посади Борисова.

До слова, колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов заявив, що його не можна заарештувати, адже будь-який момент у нього може обірватися тромб. За словами Борисова, йому також не можна нервувати, а лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном. Окрім цього, Євген Борисов під час судового засідання поскаржився на стан здоров’я після численних поранень. Зі слів колишнього військкома, у нього щонайменше шість разів стріляв полковник Гудзь. Після четвертого пострілу чоловік нібито почав непритомніти.