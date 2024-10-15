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Столичного пса Базза визнано кращим із пошуку вибухівки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столичного пса Базза визнано кращим із пошуку вибухівки (фото)
Поліцію Києва на турнірі представляв бельгійська вівчарка малінуа Базз
фото: пресслужба поліції

Поліцейський собака виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин

Столичний поліцейський пес Базз виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, поліцейський собака виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка, розповіли у поліції Києва.

Столичного пса Базза визнано кращим із пошуку вибухівки (фото) фото 1

Участь у змаганнях приймали службові собаки Національної поліції, Національної гвардії та Управління державної охорони й за завданням песики мали відшукати замасковані вибухові речовини у транспортних засобах, приміщеннях, на місцевості та в багажі.

Базз разом із своєю наставницею – кінологом столичної поліції Мелітою Камінською, виборов перше загальне місце та виступив кращим у двох етапах – пошук на місцевості та у приміщенні.

Столичного пса Базза визнано кращим із пошуку вибухівки (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що у Харкові рятувальники дістали з 12-го поверху зруйнованого росіянами будинку господаря та його собаку. Чоловік відмовлявся евакуюватися без домашнього улюбленця

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Теги: рятувальники чоловік тварини поліція

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