Столичного пса Базза визнано кращим із пошуку вибухівки (фото)
Поліцейський собака виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин
Столичний поліцейський пес Базз виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка. Про це інформує пресслужба поліції Києва.
Як зазначається, поліцейський собака виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка, розповіли у поліції Києва.
Участь у змаганнях приймали службові собаки Національної поліції, Національної гвардії та Управління державної охорони й за завданням песики мали відшукати замасковані вибухові речовини у транспортних засобах, приміщеннях, на місцевості та в багажі.
Базз разом із своєю наставницею – кінологом столичної поліції Мелітою Камінською, виборов перше загальне місце та виступив кращим у двох етапах – пошук на місцевості та у приміщенні.
Раніше повідомлялося, що у Харкові рятувальники дістали з 12-го поверху зруйнованого росіянами будинку господаря та його собаку. Чоловік відмовлявся евакуюватися без домашнього улюбленця
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