Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно

Видимо, у зверюшек был слишком тяжелый рабочий день

Как известно, домашним питомцам в сутки требуется больше часов сна, чем людям. Именно поэтому собаки и коты иногда вынуждены резко засыпать в самых неочевидных местах. Режиму не прикажешь — и если уж сонливость накатила, то любимцам будет все равно, где устроиться на перерыв: с одинаковым успехом они засыпают и на мокрых камнях, и на весах у ветеринара, а уж тем более рядом с уютным хозяином.

И спят они так крепко, что не нужно ходить вокруг на цыпочках — смело хватайтесь за камеру и делайте милые и смешные кадры!

«Максимально комфортный сон на свежем воздухе», «Мой новый кот только что уснул вот так», «Рабочий день был слишком тяжелым», «Мы нигде не могли его найти!», «Решили взять кота в увлекательное приключение», «Раз уж диван заняли, приходится делать так», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.