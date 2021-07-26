  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно

    Видимо, у зверюшек был слишком тяжелый рабочий день

    Как известно, домашним питомцам в сутки требуется больше часов сна, чем людям. Именно поэтому собаки и коты иногда вынуждены резко засыпать в самых неочевидных местах. Режиму не прикажешь — и если уж сонливость накатила, то любимцам будет все равно, где устроиться на перерыв: с одинаковым успехом они засыпают и на мокрых камнях, и на весах у ветеринара, а уж тем более рядом с уютным хозяином.

    И спят они так крепко, что не нужно ходить вокруг на цыпочках — смело хватайтесь за камеру и делайте милые и смешные кадры!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно
    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно

    «Максимально комфортный сон на свежем воздухе», «Мой новый кот только что уснул вот так», «Рабочий день был слишком тяжелым», «Мы нигде не могли его найти!», «Решили взять кота в увлекательное приключение», «Раз уж диван заняли, приходится делать так», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

    Читайте также: Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Теги: шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курьезные фото, которые показывают, что домашние питомцы могут уснуть мгновенно и где угодно