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    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)

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    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)

    Предлагаем вам оценить необычные картины британца

    Талантливые люди давным-давно доказали, что способны превратить в предмет искусства абсолютно любой материал, начиная с еды и заканчивая обычными камнями. Именно последнее использует в своем творчестве художник из Британии по имени Джастин Бейтман. Галька, валуны и обычные пляжные камни помогают парню в создании невероятных портретов и пейзажей.

    Сейчас Джастин проживает в Индонезии, где достаточно пляжей с материалами для реализации всех его творческих порывов. Предлагаем вам оценить необычные картины британца, которые захватывают дух.

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    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: фотография искусство шутки курьез
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    Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)