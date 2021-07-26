Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)
Предлагаем вам оценить необычные картины британца
Талантливые люди давным-давно доказали, что способны превратить в предмет искусства абсолютно любой материал, начиная с еды и заканчивая обычными камнями. Именно последнее использует в своем творчестве художник из Британии по имени Джастин Бейтман. Галька, валуны и обычные пляжные камни помогают парню в создании невероятных портретов и пейзажей.
Сейчас Джастин проживает в Индонезии, где достаточно пляжей с материалами для реализации всех его творческих порывов. Предлагаем вам оценить необычные картины британца, которые захватывают дух.
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