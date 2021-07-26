Художник создает из камней шикарные картины, которые поражают воображение (фото)

Предлагаем вам оценить необычные картины британца

Талантливые люди давным-давно доказали, что способны превратить в предмет искусства абсолютно любой материал, начиная с еды и заканчивая обычными камнями. Именно последнее использует в своем творчестве художник из Британии по имени Джастин Бейтман. Галька, валуны и обычные пляжные камни помогают парню в создании невероятных портретов и пейзажей.

Сейчас Джастин проживает в Индонезии, где достаточно пляжей с материалами для реализации всех его творческих порывов. Предлагаем вам оценить необычные картины британца, которые захватывают дух.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.