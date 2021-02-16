Бывший участник «Голоса страны» записал трек, который посвятил всем одиноким сердцам
Трек уже доступен на всех музыкальных платформах
Украинский певец Lookinich, голос которого запомнился слушателям еще на шоу «Голос страны 5», после года молчания представляет новый трек собственного сочинения «Отпусти».
В День всех влюбленных, когда во всех заведениях забронированы столики на двоих, витрины магазинов переполнены шоколадными сердечками, а соцсети пестрят романтическими сообщениями, Lookinich своим новым треком поддерживает тех, кто планирует провести этот день в одиночестве.
«С каждым годом в мире становится все больше одиноких людей, которые чувствуют себя абсолютно счастливыми и самодостаточными, даже если они не состоят в отношениях. Я холостяк с опытом и знаю, о чем говорю! Считаю, что нужно отпускать отношения, которые больше ничего не значат для вас, а в День влюбленных лучше быть в одиночестве, чем в нелюбви. Именно с этой идеи родилась композиция, которая вылилась на бумагу строкой «Отпусти и забудь, нас уже не вернуть», - поделился Lookinich.
Совсем скоро Lookinich удивит поклонников ярким видеоклипом на песню «Отпусти», где он впервые попробовал себя еще и в роли режиссера.
Ранее «Скотч» сообщал, что несмотря на то, что Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии пять женщин, продажи его музыки только выросли.
Недавно звезда «Игры престолов», актриса Эсме Бьянко, рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона.
В 2009 году музыкант пригласил на тот момент 26-летнюю Бьянко на съемки клипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. По словам актрисы, это закончилось трехдневным истязанием — она едва спала, вместо еды Мэнсон приносил ей кокаин, связывал ее проводами, бил хлыстом и использовал на ней электрическую секс-игрушку. Бьянко вернулась домой с синяками и порезами. Актриса рассказала, что в тот момент не воспринимала случившееся как насилие, а считала это «частью шоу-бизнеса».