Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»

Мексиканская звезда рассказала, что боялась сниматься в эротических сценах

В 1994 году 28-летняя актриса Сальма Хайек приступила к съемкам в фильме «Отчаянный». Ее экранным партнером был Антонио Бандерас. Изначально никто не предупредил актрису о том, что ей нужно будет принимать участие в пикантных сценах. Поэтому эмоционально Хайек не была готова к ним.

Сегодня она вспоминает об этом с улыбкой, но тогда это был по-настоящему травмирующий опыт. «Когда мы собирались приступать, я просто начала рыдать... Мне казалось, что я не смогу это сделать!» — вспомнила Сальма.

При этом Антонио был обходителен, он всячески подбадривал Сальму и вел себя как настоящий джентльмен. «Он был слишком раскрепощённым! Меня это пугало, а для него это был сущий пустяк. Я начала плакать, и он такой: "Боже мой, теперь я чувствую себя ужасно". Мне было так стыдно!» — подчеркнула кинодива.

Исполнительница главной роли в фильме «Бандитки» добавила, что очень переживала из-за реакции родных. «Я думала о брате и отце. Увидят ли они это? Будут ли дразнить? Парням легче, у них такого нет», — передает слова артистки Daily Mail.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.