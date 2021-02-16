  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>54-летняя актриса Сальма Хайек сделала эмоциональное признание</p> <div></div> - Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»

    54-летняя актриса Сальма Хайек сделала эмоциональное признание

    Мексиканская звезда рассказала, что боялась сниматься в эротических сценах

    В 1994 году 28-летняя актриса Сальма Хайек приступила к съемкам в фильме «Отчаянный». Ее экранным партнером был Антонио Бандерас. Изначально никто не предупредил актрису о том, что ей нужно будет принимать участие в пикантных сценах. Поэтому эмоционально Хайек не была готова к ним.

    Сегодня она вспоминает об этом с улыбкой, но тогда это был по-настоящему травмирующий опыт. «Когда мы собирались приступать, я просто начала рыдать... Мне казалось, что я не смогу это сделать!» — вспомнила Сальма.

    При этом Антонио был обходителен, он всячески подбадривал Сальму и вел себя как настоящий джентльмен. «Он был слишком раскрепощённым! Меня это пугало, а для него это был сущий пустяк. Я начала плакать, и он такой: "Боже мой, теперь я чувствую себя ужасно". Мне было так стыдно!» — подчеркнула кинодива.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек о сексе с Антонио Бандерасом: «Мне было так стыдно, что я плакала»
    Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме «Отчаянный»

    Исполнительница главной роли в фильме «Бандитки» добавила, что очень переживала из-за реакции родных. «Я думала о брате и отце. Увидят ли они это? Будут ли дразнить? Парням легче, у них такого нет», — передает слова артистки Daily Mail.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

    Читайте также: Самой татуированной британке пришлось закрасить рисунки, чтобы показать дочери, как выглядит без них
    Теги: знаменитости кино самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies