В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела

Валлийка принялась фотографироваться в нижнем белье и образах различных мультипликационных персонажей

Тони Камиль из Кардиффа, Уэльс, одновременно работала официанткой и уборщицей в нескольких заведениях, из-за чего у нее начались проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, из-за низкого уровня дохода ей постоянно приходилось менять место жительства.

Однажды знакомый фотограф предложил Камиль развиваться в соцсетях, поскольку она обладает яркой выдающейся внешностью. Тогда героиня материала начала публиковать свои снимки и видео в Instagram и YouTube.

Валлийка принялась фотографироваться в нижнем белье и образах различных мультипликационных персонажей. В настоящий момент, по словам Камиль, ей удается зарабатывать пятизначные суммы и снимать роскошные апартаменты.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.