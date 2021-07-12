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    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела

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    Британка&nbsp;Тони Камиль - В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    Британка Тони Камиль
    instagram.com/tonicamillexo/

    Валлийка принялась фотографироваться в нижнем белье и образах различных мультипликационных персонажей

    Тони Камиль из Кардиффа, Уэльс, одновременно работала официанткой и уборщицей в нескольких заведениях, из-за чего у нее начались проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, из-за низкого уровня дохода ей постоянно приходилось менять место жительства.

    Однажды знакомый фотограф предложил Камиль развиваться в соцсетях, поскольку она обладает яркой выдающейся внешностью. Тогда героиня материала начала публиковать свои снимки и видео в Instagram и YouTube.

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    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела
    instagram.com/tonicamillexo/

    Валлийка принялась фотографироваться в нижнем белье и образах различных мультипликационных персонажей. В настоящий момент, по словам Камиль, ей удается зарабатывать пятизначные суммы и снимать роскошные апартаменты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    В Британии бездомная решила публиковать свои фото в соцсети и разбогатела