Звезда Болливуда умер в 98 лет

По данным сайта India Today, артист скончался в 7:30 утра по местному времени

Культовый индийский актер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар (настоящее имя — Мохаммед Юсуф Хан) умер в возрасте 98 лет после продолжительной болезни. О смерти сообщил его друг Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте покойного в среду, 7 июля.

«С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад», — написал Фаруки. Свои соболезнования родственникам и друзьям артиста также принес премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter, назвав кончину Кумара значительной потерей для индийской культуры.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 7, 2021

По данным сайта India Today, артист скончался в 7:30 утра по местному времени в городской больнице Мумбаи «Хар Хиндуджа». Отмечается, что Кумара дважды госпитализировали в июне этого года из-за проблем с легкими. Тогда звезде Болливуда диагностировали двусторонний плевральный выпот и провели надлежащую терапию, однако в конце месяца у Кумара начались аналогичные проблемы с дыханием, и он снова был доставлен в медучреждение.

Дилип Кумар родился 11 декабря 1922 года в индийском городе Пешавар. Его кинокарьера началась в 1944 году, пик которой пришелся на 50-е и 70-е годы прошлого века. Кумара, который более чем за 50 лет снялся в 63 фильмах, неоднократно провозглашали в прессе величайшим актером в истории Болливуда. Последняя лента с его участием вышла на экраны в 1998 году. Русскоязычной публике он был прежде всего известен по ролям в таких картинах, как «Великий могол», «Рам и Шиам», «Шакти», «Девдас» и другим, которые показывали в 60-е и 70-е годы в советском кинопрокате. У Кумара осталась вдова — известная артистка Сайра Бану. Детей у звездной четы не было.

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