Звезда Болливуда умер в 98 лет

Культовый индийский актер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар (настоящее имя — Мохаммед Юсуф Хан) умер в возрасте 98 лет после продолжительной болезни. О смерти сообщил его друг Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте покойного в среду, 7 июля.

«С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад», — написал Фаруки. Свои соболезнования родственникам и друзьям артиста также принес премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter, назвав кончину Кумара значительной потерей для индийской культуры.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui