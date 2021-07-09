  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)

    Дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю приковала к себе внимание на Уимблдоне

    32-летняя принцесса Беатрис вместе с 38-летним мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетила знаменитый турнир по теннису в Лондоне. Монаршая особа подобрала наряд, который подчеркнул ее изменившуюся фигуру.

    Дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю приковала к себе внимание на Уимблдоне. Девушка приехала в сопровождении супруга, итальянского бизнесмена. Беременная Беатрис была одета в белое платье в черный горошек бренда Self Portrait с ремешком на талии.

    Пышные рукава слегка отвлекали взгляд от заметно округлившегося живота принцессы. Такое платье идеально для будущих мам, которые не хотят делать акцент на своем интересном положении. Эдоардо, следуя дресс-коду, надел классический костюм. Он подобрал галстук, гармонировавший с принтом платья жены.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)
    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)
    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)
    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)
    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)
    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)

    Британцы пришли в восторг, увидев Беатрис. Они отметили, как ей к лицу беременность. Многие переживали, что из-за инцидента с Кейт Миддлтон члены монаршей семьи больше не появятся на Уимблдоне. «Беатрис красотка!», «Животик ее красит!», «Как она очаровательна!», «Красивая будущая мама», «Принцесса сияет!», «Беатрис еще больше похорошела, когда забеременела!» — написали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

    Читайте также: 16-летняя дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор (фото)
    Теги: знаменитости мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)