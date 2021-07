Беременная внучка Елизаветы II на Уимблдоне очаровала британцев (фото)

Дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю приковала к себе внимание на Уимблдоне

32-летняя принцесса Беатрис вместе с 38-летним мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетила знаменитый турнир по теннису в Лондоне. Монаршая особа подобрала наряд, который подчеркнул ее изменившуюся фигуру.

Дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю приковала к себе внимание на Уимблдоне. Девушка приехала в сопровождении супруга, итальянского бизнесмена. Беременная Беатрис была одета в белое платье в черный горошек бренда Self Portrait с ремешком на талии.

Пышные рукава слегка отвлекали взгляд от заметно округлившегося живота принцессы. Такое платье идеально для будущих мам, которые не хотят делать акцент на своем интересном положении. Эдоардо, следуя дресс-коду, надел классический костюм. Он подобрал галстук, гармонировавший с принтом платья жены.

Британцы пришли в восторг, увидев Беатрис. Они отметили, как ей к лицу беременность. Многие переживали, что из-за инцидента с Кейт Миддлтон члены монаршей семьи больше не появятся на Уимблдоне. «Беатрис красотка!», «Животик ее красит!», «Как она очаровательна!», «Красивая будущая мама», «Принцесса сияет!», «Беатрис еще больше похорошела, когда забеременела!» — написали пользователи.

