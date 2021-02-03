В Москве пьяная звезда Playboy изрезала ножом подругу (фото)

Встреча приятельниц не обошлась без привлечения правоохранителей

Российская модель Playboy Кристина Козина стала подозреваемой в деле о нападении. 16 января девушка отправилась в гости к приятельнице в квартиру в центре Москвы. Подруги распивали спиртное, и в какой-то момент страсти накалились, произошел конфликт.

В итоге пострадавшая обратилась в полицию и заявила, что Кристина набросилась на нее с ножом, порезала палец, повредила дверь, а затем сбежала. Также модель якобы угрожала приятельнице убийством, крича: «Я тебя зарежу».

«По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщается, что модель и ранее попадала в неприятные истории. Так, девушку судили за незаконное приобретение наркотиков. А в соцсетях то и дело появляется информация о том, что модель не гнушается зарабатывать эскортом.

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