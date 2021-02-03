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    Курьез

    В Москве пьяная звезда Playboy изрезала ножом подругу (фото)

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    В Москве пьяная звезда Playboy изрезала ножом подругу (фото)

    Встреча приятельниц не обошлась без привлечения правоохранителей

    Российская модель Playboy Кристина Козина стала подозреваемой в деле о нападении. 16 января девушка отправилась в гости к приятельнице в квартиру в центре Москвы. Подруги распивали спиртное, и в какой-то момент страсти накалились, произошел конфликт.

    В итоге пострадавшая обратилась в полицию и заявила, что Кристина набросилась на нее с ножом, порезала палец, повредила дверь, а затем сбежала. Также модель якобы угрожала приятельнице убийством, крича: «Я тебя зарежу».

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    В Москве пьяная звезда Playboy изрезала ножом подругу (фото)
    В Москве пьяная звезда Playboy изрезала ножом подругу (фото)

    «По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

    Сообщается, что модель и ранее попадала в неприятные истории. Так, девушку судили за незаконное приобретение наркотиков. А в соцсетях то и дело появляется информация о том, что модель не гнушается зарабатывать эскортом.

    Ранее «Скотч» сообщал о Zoom-конфузе. В США студентка занялась сексом во время урока.

    Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны.

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    Теги: модель конфликт нападение курьез мера пресечения
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