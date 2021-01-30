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    Курьез

    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов

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    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов

    Эти песики маленькие милашки и пушистые монстры одновременно

    Тибетские мастифы впечатляют своими внушительными размерами и роскошной густой шевелюрой. Они грозные охранники, но с хозяином ведут себя очень нежно и добродушно. Владельцу этой чудесной породы надо приготовиться к тому, что питомец вырастет размером с маленькую лошадку и потребует отдельную комнату или огромную комфортабельную конуру.

    Зато вы получить примерно 60 килограмм шерсти, любви и преданности. Счастливые хозяева с удовольствием делятся фотографиями своих четвероногих друзей в Инстаграме, поражая других пользователей сети. Предлагаем вам взглянуть на этих великанов с гривой льва и телом медведя.

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    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов
    60 килограммов шерсти, любви и очарования: впечатляющие фото тибетских мастифов

    «Хозяин, а правда, что я похож на льва?», «Сейчас спою!», «Пушистая машина несется к своей цели, «Немного подмороженный мастиф», «Морда мастифа, когда ему надоело фотографироваться», «Маленький милашка», «Пушистый монстр», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

    Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Теги: курьез животные
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